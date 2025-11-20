ГАТТУЗО: «Надеюсь, мы все сделаем правильно»
Тренер сборной Италии настроен серьезно выйти на чемпионат мира
Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо прокомментировал результаты жеребьевки раунда плей-офф квалификации на ЧМ-2026, по итогам которой «Скуадра Адзурра» в полуфинале сыграет с Северной Ирландией, а в случае выхода в финал встретится с победителем пары Уэльс – Босния и Герцеговина:
«Северная Ирландия – физическая команда. Они никогда не сдаются. Мы должны играть с ними. Я говорю это уже три месяца. Мы знали, что нам придется пройти через плей-офф, мы знали, что наш путь должен улучшиться. Мы смотрим вперед с уверенностью».
Также Дженнаро прокомментировал слухи о том, что федерация хочет организовать сбор в Коверчано за несколько недель до полуфинала:
«Это не зависит от меня. У нас есть президент и люди, которые занимаются этими вопросами. Конечно, чем больше дней мы проведем вместе, тем лучше. Состоялся 11-й тур Серии А, 12-й тур вот-вот начнется, а мы встретимся снова в 30-м туре. С моей стороны я должен думать о том, как оставаться на связи с игроками, смотреть им в глаза и разговаривать с ними, не только о футболе, но и о других вещах. Надеюсь, мы все сделаем правильно».
