Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ГАТТУЗО: «Надеюсь, мы все сделаем правильно»
Чемпионат мира
20 ноября 2025, 19:47 |
226
0

Тренер сборной Италии настроен серьезно выйти на чемпионат мира

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо прокомментировал результаты жеребьевки раунда плей-офф квалификации на ЧМ-2026, по итогам которой «Скуадра Адзурра» в полуфинале сыграет с Северной Ирландией, а в случае выхода в финал встретится с победителем пары Уэльс – Босния и Герцеговина:

«Северная Ирландия – физическая команда. Они никогда не сдаются. Мы должны играть с ними. Я говорю это уже три месяца. Мы знали, что нам придется пройти через плей-офф, мы знали, что наш путь должен улучшиться. Мы смотрим вперед с уверенностью».

Также Дженнаро прокомментировал слухи о том, что федерация хочет организовать сбор в Коверчано за несколько недель до полуфинала:

«Это не зависит от меня. У нас есть президент и люди, которые занимаются этими вопросами. Конечно, чем больше дней мы проведем вместе, тем лучше. Состоялся 11-й тур Серии А, 12-й тур вот-вот начнется, а мы встретимся снова в 30-м туре. С моей стороны я должен думать о том, как оставаться на связи с игроками, смотреть им в глаза и разговаривать с ними, не только о футболе, но и о других вещах. Надеюсь, мы все сделаем правильно».

По теме:
Легенда сборной Польши: Из первой корзины мы получили самую слабую команду
МОНТЕЛЛА: Я не рад, что попалась Румыния. Луческу знает турецкий менталитет
Вспомнил Реброва. Моуриньо отреагировал на конфликт между Бенфикой и УАФ
Дженнаро Гаттузо сборная Италии по футболу сборная Северной Ирландии по футболу ЧМ-2026 по футболу жеребьевка чемпионата мира
Иван Чирко Источник: Football-Italia
