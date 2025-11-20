ГАТТУЗО: «Надеюсь, мы все сделаем правильно»

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо прокомментировал результаты жеребьевки раунда плей-офф квалификации на ЧМ-2026, по итогам которой «Скуадра Адзурра» в полуфинале сыграет с Северной Ирландией, а в случае выхода в финал встретится с победителем пары Уэльс – Босния и Герцеговина:

«Северная Ирландия – физическая команда. Они никогда не сдаются. Мы должны играть с ними. Я говорю это уже три месяца. Мы знали, что нам придется пройти через плей-офф, мы знали, что наш путь должен улучшиться. Мы смотрим вперед с уверенностью».

Также Дженнаро прокомментировал слухи о том, что федерация хочет организовать сбор в Коверчано за несколько недель до полуфинала: