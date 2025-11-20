Инфантино выступил в стиле Трампа: «Это будет величайший, невероятный ЧМ»

Президент ФИФА Джанни Инфантино, выступая перед началом жеребьевки плей-офф отбора ЧМ-2026, перенял стиль общения президента США Дональда Трампа, который любит все называть в самой превосходной степени.

«Это будет величайший чемпионат мира в истории спорта. Просто невероятный турнир. 104 матча – и это 104 шоу уровня Супербоула за один месяц».

«Уверен, что будет 7 миллионов фанов на трибунах суммарно и 6 миллиардов человек, которые посмотрят турнир дома. Это восхитительное зрелище», – сказал Инфантино.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.

Сборная Украины на «величайший и невероятный» ЧМ будет пробиваться через плей-офф. В полуфинале команда Сергея Реброва сыграет против Швеции, а в случае успеха в решающем матче сразится с Польшей или Албанией.