Инфантино выступил в стиле Трампа: «Это будет величайший, невероятный ЧМ»
Президент ФИФА предвкушает турнир
Президент ФИФА Джанни Инфантино, выступая перед началом жеребьевки плей-офф отбора ЧМ-2026, перенял стиль общения президента США Дональда Трампа, который любит все называть в самой превосходной степени.
«Это будет величайший чемпионат мира в истории спорта. Просто невероятный турнир. 104 матча – и это 104 шоу уровня Супербоула за один месяц».
«Уверен, что будет 7 миллионов фанов на трибунах суммарно и 6 миллиардов человек, которые посмотрят турнир дома. Это восхитительное зрелище», – сказал Инфантино.
ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
Сборная Украины на «величайший и невероятный» ЧМ будет пробиваться через плей-офф. В полуфинале команда Сергея Реброва сыграет против Швеции, а в случае успеха в решающем матче сразится с Польшей или Албанией.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
ПСЖ проведет матч за Суперкубок Франции в Кувейте
Михаил может скоро вернуться в большой футбол