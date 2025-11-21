Чемпионат мира21 ноября 2025, 07:50 |
Маркевич вынес вердикт составу сборной Украины по сравнению со шведами
Мирон Богданович считает, что наша команда не уступает сопернику
21 ноября 2025, 07:50
Известный украинский тренер Мирон Маркевич считает, что сборная Украины не уступает по составу своему следующему сопернику – команде Швеции.
– По составу мы не уступаем Швеции?
– Нет. Важно только, чтобы к этому поединку наша команда подошла без кадровых потерь.
20 ноября в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА. Соперником сборной Украины в полуфинале плей-офф стала Швеция. Украина проведет полуфинальный матч 26 марта на условно домашнем стадионе.
