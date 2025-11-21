Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Маркевич вынес вердикт составу сборной Украины по сравнению со шведами
Чемпионат мира
Маркевич вынес вердикт составу сборной Украины по сравнению со шведами

Мирон Богданович считает, что наша команда не уступает сопернику

УАФ. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич считает, что сборная Украины не уступает по составу своему следующему сопернику – команде Швеции.

– По составу мы не уступаем Швеции?

– Нет. Важно только, чтобы к этому поединку наша команда подошла без кадровых потерь.

20 ноября в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА. Соперником сборной Украины в полуфинале плей-офф стала Швеция. Украина проведет полуфинальный матч 26 марта на условно домашнем стадионе.

