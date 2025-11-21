Маркевич вынес вердикт составу сборной Украины по сравнению со шведами

Известный украинский тренер Мирон Маркевич считает, что сборная Украины не уступает по составу своему следующему сопернику – команде Швеции.

– По составу мы не уступаем Швеции?

– Нет. Важно только, чтобы к этому поединку наша команда подошла без кадровых потерь.

20 ноября в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА. Соперником сборной Украины в полуфинале плей-офф стала Швеция. Украина проведет полуфинальный матч 26 марта на условно домашнем стадионе.