Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Маркевич оценил шансы сборной Украины в поединке со Швецией
Чемпионат мира
20 ноября 2025, 16:35 | Обновлено 20 ноября 2025, 16:45
2479
0

Маркевич оценил шансы сборной Украины в поединке со Швецией

Именитый тренер считает, что соперник подопечных Сергея Реброва точно не слабее Исландии

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф ЧМ-2026, где подопечные Сергея Реброва встретятся со сборной Швеции.

– Шансы есть всегда. Да, у шведов есть кому играть, тем более что эту сборную возглавил сильный английский тренер Грэм Поттер. Будет непросто, но у нас тоже команда с именем. Пусть Швеция нас опасается, а не мы их.

– В процентном отношении, у кого преимущество?

– 50 на 50. И здесь дело в том, что до игры много времени. Шведы провалили отборочный турнир, но, уверен, весной это будет другая команда, сильнее. На мой взгляд, Швеция точно не слабее Исландии, с которой мы играли в отборочном цикле. На этой стадии соревнований нет аутсайдеров, – считает Маркевич.

«Сине-желтые» проведут полуфинальный матч против Швеции 26 марта на условно домашнем стадионе. В финале украинская команда может встретиться с победителем пары Польша – Албания.

По теме:
ВИДЕО. Шевченко дал оценку жеребьевке плей-офф ЧМ и сказал о сборной
Инфантино выступил в стиле Трампа: «Это будет величайший, невероятный ЧМ»
Тренер сборной Польши: «Мы фавориты, я не боюсь этого сказать»
ЧМ-2026 по футболу жеребьевка чемпионата мира сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция Мирон Маркевич
Николай Тытюк Источник: Meta.ua
Оцените материал
(32)
