Маркевич оценил шансы сборной Украины в поединке со Швецией

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф ЧМ-2026, где подопечные Сергея Реброва встретятся со сборной Швеции.

– Шансы есть всегда. Да, у шведов есть кому играть, тем более что эту сборную возглавил сильный английский тренер Грэм Поттер. Будет непросто, но у нас тоже команда с именем. Пусть Швеция нас опасается, а не мы их.

– В процентном отношении, у кого преимущество?

– 50 на 50. И здесь дело в том, что до игры много времени. Шведы провалили отборочный турнир, но, уверен, весной это будет другая команда, сильнее. На мой взгляд, Швеция точно не слабее Исландии, с которой мы играли в отборочном цикле. На этой стадии соревнований нет аутсайдеров, – считает Маркевич.

«Сине-желтые» проведут полуфинальный матч против Швеции 26 марта на условно домашнем стадионе. В финале украинская команда может встретиться с победителем пары Польша – Албания.