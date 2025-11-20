ОПРОС. Как выступит сборная Украины в плей-офф квалификации ЧМ-2026

20 ноября в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

Сборная Украины узнала соперников в плей-офф.

Соперником Украины в полуфинале плей-офф станет Швеция. Украина проведет полуфинальный матч 26 марта на условно домашнем стадионе.

В случае победы Украина сыграет за путевку на ЧМ с победителем пары Польша – Албания. Украина проведет финальный матч 31 марта тоже на условно домашнем стадионе.

