ОПРОС. Как выступит сборная Украины в плей-офф квалификации ЧМ-2026

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
20 ноября 2025, 15:23 |
758
2

Сине-желтые сыграют с Швецией, а в случае успеха – с Польшей или Албанией

2 Comments
FIFA

20 ноября в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

Сборная Украины узнала соперников в плей-офф.

Соперником Украины в полуфинале плей-офф станет Швеция. Украина проведет полуфинальный матч 26 марта на условно домашнем стадионе.

В случае победы Украина сыграет за путевку на ЧМ с победителем пары ПольшаАлбания. Украина проведет финальный матч 31 марта тоже на условно домашнем стадионе.

Предлагаем принять участие в опросе.

Опрос

Проголосовало 492
🏆 Спрогнозируйте результаты плей-офф квалификации чемпионата мира 2026 для сборной Украины
Результаты
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Перець
якщо буде той самий склад що з Ісландією то все буде добре 
Ответить
+1
Олег Заворотный
Як вона вступить, якщо грає в антифубол
Ответить
-1
