Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мудрику посоветовали быть крайне осторожным из-за допингового дела
Англия
20 ноября 2025, 19:25 |
Мудрику посоветовали быть крайне осторожным из-за допингового дела

Юрист Илья Скоропашкин прокомментировал пребывание игрока на клубной базе «Челси»

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Спортивный юрист Илья Скоропашкин прокомментировал информацию о том, что вингер сборной Украины Михаил Мудрик якобы был замечен на тренировочной базы лондонского «Челси».

24-летний украинец на данный момент отстранен от футбола из-за обвинений в употреблении запрещенных веществ.

– Что касается появления Мудрика на базе «Челси», то здесь нужно быть очень осторожным. Кодекс WADA запрещает любое участие в деятельности клуба во время отстранения, нарушение которого может привести к неблагоприятным последствиям.

– Говорят о пробе «А» и пробе «В» – это означает, что случаев, когда у него фиксировали запрещенные вещества, больше одного?

– Когда в медиа говорят о «двух положительных пробах», это не означает два отдельных случая или два нарушения. Речь идет о стандартной процедуре забора материала, который делится на два контейнера: проба «А» и проба «В».

Бывали случаи, когда они отличались из-за человеческой ошибки или очень незначительного количества запрещенного вещества в организме спортсмена. В данном деле проба «А» подтвердилась пробой «В», поэтому речь об одном нарушении, – рассказал Скоропашкин.

Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
