Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
19 ноября 2025, 20:21 |
Новый рейтинг ФИФА. Где Украина после игры в Париже и победы над викингами?

Украинская команда заняла 28-е место

УАФ

Международная федерация футбола обнародовала обновленный рейтинг ФИФА после ноябрьских матчей квалификации на чемпионат мира-2026.

Сборная Украины в этом окне сыграла два поединка: уступила Франции 0:4 и одержала важную победу над Исландией 2:1, что гарантировало команде Сергея Реброва участие в плей-офф отбора на ЧМ-2026.

Несмотря на положительный итог, «сине-желтые» опустились на одну позицию – теперь команда занимает 28-е место, имея 1556,36 балла. Украину в рейтинге опередила сборная Канады.

В топ-четверке изменений не произошло: Испания сохранила лидерство, далее идут Аргентина, Франция и Англия. В первой пятерке появился новый участник – Бразилия, которая поднялась и потеснила Португалию и Нидерланды.

Обновленный рейтинг ФИФА:

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Vbolivalnyk-Peter
О блін виявляється ісландці нам забили в останньому матчі - я щось пропустив!!??? 
Sport.ua, дуже прошу скинути посилання на гол у наші ворота, оскільки щось не можу знайти в мережі....
adidas777
"Збірна України в цьому вікні зіграла два поєдинки: поступилася Франції 0:4 та здобула важливу перемогу над Ісландією 2:1" 
Ви там хоч іноді тверезими пишите ваші матеріали?Звідки ви взяли рахунок 2-1??? 
_ Moore
А по-серйозному: Практично нічого не змінилось порівняно з попереднім рейтингом. Навіть Уельс Польшу не обійшов. (шкода, що адміни обірвали список 31-м місцем, Уельс - 32-гий). Ще прикметно: касапи з мад'ярами занурились порівняно з попереднім жовтневим. Туди їм і вглиб! А те, що Україна перманентно міняється з Канадою 27-м і 28-м місцями - то це робочий процес.
