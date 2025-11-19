Новый рейтинг ФИФА. Где Украина после игры в Париже и победы над викингами?

Международная федерация футбола обнародовала обновленный рейтинг ФИФА после ноябрьских матчей квалификации на чемпионат мира-2026.

Сборная Украины в этом окне сыграла два поединка: уступила Франции 0:4 и одержала важную победу над Исландией 2:1, что гарантировало команде Сергея Реброва участие в плей-офф отбора на ЧМ-2026.

Несмотря на положительный итог, «сине-желтые» опустились на одну позицию – теперь команда занимает 28-е место, имея 1556,36 балла. Украину в рейтинге опередила сборная Канады.

В топ-четверке изменений не произошло: Испания сохранила лидерство, далее идут Аргентина, Франция и Англия. В первой пятерке появился новый участник – Бразилия, которая поднялась и потеснила Португалию и Нидерланды.

Обновленный рейтинг ФИФА: