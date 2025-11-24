Финальная часть Кубка Дэвиса 2025. Результаты матчей

С 18 по 23 ноября в Болонье (Италия) прошла финальная часть Кубка Дэвиса 2025.

Семь команд, которые прошли Квалификацию, и прошлогодний чемпион – Италия – выступили на решающей стадии командного турнира.

Восемь сборных были разделены по парам. Победитель был определен в формате плей-офф начиная с четвертьфиналов.

Каждое матчевое противостояние состояло из трех поединков: двух одиночных встречах и одной парной. Для общей победы необходимо было набрать два очка.

РАСПИСАНИЕ

Финал плей-офф Кубка Дэвиса 2025

23 ноября

16:00. Италия – Испания – 2:0

Маттео Берреттини – Пабло Карреньо Буста – 6:3, 6:4

– Пабло Карреньо Буста – 6:3, 6:4 Флавио Коболли – Хауме Муньяр – 1:6, 7:6 (7:5), 7:5

1/2 финала плей-оф Кубка Дэвиса 2025

22 ноября

13:00. Испания – Германия – 2:1

Пабло Карреньо-Буста – Ян-Леннард Штруфф – 6:4, 7:6 (8:6)

– Ян-Леннард Штруфф – 6:4, 7:6 (8:6) Хауме Муньяр – Александр Зверев – 6:7 (2:7), 6:7 (5:7)

– 6:7 (2:7), 6:7 (5:7) Марсель Гранольерс / Педро Мартинес – Кевин Кравиц / Тим Пютц – 6:2, 3:6, 6:3

21 ноября

17:00. Италия – Бельгия – 2:0

Маттео Берреттини – Рафаэль Коллиньон – 6:3, 6:4

– Рафаэль Коллиньон – 6:3, 6:4 Флавио Коболли – Зизу Бергс – 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (17:15)

1/4 финала плей-офф Кубка Дэвиса 2025

20 ноября

11:00. Испания – Чехия – 2:1

Пабло Карреньо Буса – Якуб Меншик – 5:7, 4:6

– 5:7, 4:6 Хауме Муньяр – Иржи Легечка – 6:3, 6:4

– Иржи Легечка – 6:3, 6:4 Марсель Гранольерс / Педро Мартинес – Томаш Махач / Якуб Меншик – 7:6 (10:8), 7:6 (10:8)

18:00. Аргентина – Германия – 1:2

Томас Мартин Этчеверри – Ян-Леннард Штруфф – 7:6 (7:3), 7:6 (9:7)

– Ян-Леннард Штруфф – 7:6 (7:3), 7:6 (9:7) Франсиско Черундоло – Александр Зверев – 4:6, 6:7 (3:7)

– 4:6, 6:7 (3:7) Андрес Мольтени / Орасио Себальос – Кевин Кравиц / Тим Пютц – 6:4, 4:6, 6:7 (10:12)

19 ноября

17:00. Италия – Австрия – 2:0

Маттео Берреттини – Юрий Родионов – 6:3, 7:6 (7:4)

– Юрий Родионов – 6:3, 7:6 (7:4) Флавио Коболли – Филип Мисолич – 6:1, 6:3

18 ноября

17:00. Франция – Бельгия – 0:2

Корентен Муте – Рафаэль Коллиньон – 6:2, 5:7, 5:7

– 6:2, 5:7, 5:7 Артур Риндеркнеш – Зизу Бергс – 3:6, 6:7 (4:7)

Сетка плей-офф Кубка Дэвиса 2025