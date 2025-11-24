Финальная часть Кубка Дэвиса 2025. Результаты матчей
С 18 по 23 ноября в Болонье прошли решающие стадии командного турнира
С 18 по 23 ноября в Болонье (Италия) прошла финальная часть Кубка Дэвиса 2025.
Семь команд, которые прошли Квалификацию, и прошлогодний чемпион – Италия – выступили на решающей стадии командного турнира.
Восемь сборных были разделены по парам. Победитель был определен в формате плей-офф начиная с четвертьфиналов.
Каждое матчевое противостояние состояло из трех поединков: двух одиночных встречах и одной парной. Для общей победы необходимо было набрать два очка.
РАСПИСАНИЕ
Финал плей-офф Кубка Дэвиса 2025
23 ноября
16:00.Италия – Испания – 2:0
- Маттео Берреттини – Пабло Карреньо Буста – 6:3, 6:4
- Флавио Коболли – Хауме Муньяр – 1:6, 7:6 (7:5), 7:5
1/2 финала плей-оф Кубка Дэвиса 2025
22 ноября
13:00.Испания – Германия – 2:1
- Пабло Карреньо-Буста – Ян-Леннард Штруфф – 6:4, 7:6 (8:6)
- Хауме Муньяр – Александр Зверев – 6:7 (2:7), 6:7 (5:7)
- Марсель Гранольерс / Педро Мартинес – Кевин Кравиц / Тим Пютц – 6:2, 3:6, 6:3
21 ноября
17:00.Италия – Бельгия – 2:0
- Маттео Берреттини – Рафаэль Коллиньон – 6:3, 6:4
- Флавио Коболли – Зизу Бергс – 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (17:15)
1/4 финала плей-офф Кубка Дэвиса 2025
20 ноября
11:00. Испания – Чехия – 2:1
- Пабло Карреньо Буса – Якуб Меншик – 5:7, 4:6
- Хауме Муньяр – Иржи Легечка – 6:3, 6:4
- Марсель Гранольерс / Педро Мартинес – Томаш Махач / Якуб Меншик – 7:6 (10:8), 7:6 (10:8)
18:00. Аргентина – Германия – 1:2
- Томас Мартин Этчеверри – Ян-Леннард Штруфф – 7:6 (7:3), 7:6 (9:7)
- Франсиско Черундоло – Александр Зверев – 4:6, 6:7 (3:7)
- Андрес Мольтени / Орасио Себальос – Кевин Кравиц / Тим Пютц – 6:4, 4:6, 6:7 (10:12)
19 ноября
17:00. Италия – Австрия – 2:0
- Маттео Берреттини – Юрий Родионов – 6:3, 7:6 (7:4)
- Флавио Коболли – Филип Мисолич – 6:1, 6:3
18 ноября
17:00. Франция – Бельгия – 0:2
- Корентен Муте – Рафаэль Коллиньон – 6:2, 5:7, 5:7
- Артур Риндеркнеш – Зизу Бергс – 3:6, 6:7 (4:7)
Сетка плей-офф Кубка Дэвиса 2025
