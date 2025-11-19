Турецкий клуб сообщил о возвращении футболиста сборной Украины

Вингер сборной Украины Александр Зубков вернулся в расположение турецкого «Трабзонспора» после матчей квалификации ЧМ-2026. 29-летний футболист сыграл против Франции (0:4) и Исландии (2:0) и помог «сине-желтым» пробиться в плей-офф.

«Зубков, который забил гол и сыграл ключевую роль в победе Украины над Исландией, вернулся в строй. Он приступил к тренировкам с товарищами по команде и лично встретился с главным тренером Фатихом Текке.

«Трабзонспор» провел занятия на клубной базе Мехмета Али Йылмаза – первая часть тренировки под руководством наставника команды прошла в формате разминки. Позже футболисты сыграли матч «5 на 2», а также отрабатывали точность ударов и игру на чужой половине поля.

«Бордово-синие» сыграют 24 ноября на выезде против «Истанбул Башакшехир» – поединок 13-го тура начнется в 19:00 по киевскому времени. «Трабзонспор» набрал 25 баллов и разместился на третье позиции в турнирной таблице.

В нынешнем сезоне Зубков провел 12 матчей во всех турнирах на клубном уровне, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

ФОТО. Вингер сборной Украины Александр Зубков вернулся в Трабзонспор