  4. Косово – Швейцария – 1:1. Дарданцы – в плей-офф, Нати – на ЧМ. Видео голов
ЧМ. Квалификация. Европа
Косово
18.11.2025 21:45 – FT 1 : 1
Швейцария
Чемпионат мира
19 ноября 2025, 03:08 |
63
0

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира в группе B

19 ноября 2025, 03:08 |
63
0
Getty Images/Global Images Ukraine

18 ноября сборные Косово и Швейцарии сыграли вничью в матче последнего, шестого тура квалификации чемпионата мира в группе B.

Встреча прошла на стадионе Фадил Вокрри в городе Приштина и завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Нати выиграла квартет с 11 очками и завоевали прямую путевку на мундиаль. Дарданцы стали вторыми с 11 пунктами и весной сыграют в плей-офф ЧМ.

Квалификация ЧМ-2026. Группа B, 18 ноября

Косово – Швейцария – 1:1

Голы: Муслия, 74 – Варгас, 47

Видеообзор матча

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Флоран Муслия (Косово).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Варгас (Швейцария), асcист Джибриль Соу.
сборная Косова по футболу сборная Швейцарии по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу Рубен Варгас
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
