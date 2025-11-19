Косово – Швейцария – 1:1. Дарданцы – в плей-офф, Нати – на ЧМ. Видео голов
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира в группе B
18 ноября сборные Косово и Швейцарии сыграли вничью в матче последнего, шестого тура квалификации чемпионата мира в группе B.
Встреча прошла на стадионе Фадил Вокрри в городе Приштина и завершилась со счетом 1:1.
Нати выиграла квартет с 11 очками и завоевали прямую путевку на мундиаль. Дарданцы стали вторыми с 11 пунктами и весной сыграют в плей-офф ЧМ.
Квалификация ЧМ-2026. Группа B, 18 ноября
Косово – Швейцария – 1:1
Голы: Муслия, 74 – Варгас, 47
Видеообзор матча
События матча
