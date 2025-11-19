18 ноября сборные Косово и Швейцарии сыграли вничью в матче последнего, шестого тура квалификации чемпионата мира в группе B.

Встреча прошла на стадионе Фадил Вокрри в городе Приштина и завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Нати выиграла квартет с 11 очками и завоевали прямую путевку на мундиаль. Дарданцы стали вторыми с 11 пунктами и весной сыграют в плей-офф ЧМ.

Квалификация ЧМ-2026. Группа B, 18 ноября

Косово – Швейцария – 1:1

Голы: Муслия, 74 – Варгас, 47

Видеообзор матча