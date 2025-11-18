Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Косово – Швейцарія. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
ЧМ. Квалификация. Европа
Косово
18.11.2025 21:45 - : -
Швейцария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
18 ноября 2025, 11:45 | Обновлено 18 ноября 2025, 13:05
218
0

Косово – Швейцарія. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Матч начнется 18 ноября в 21:45 по Киеву

18 ноября 2025, 11:45 | Обновлено 18 ноября 2025, 13:05
218
0
Косово – Швейцарія. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 18 ноября состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Косово и Швейцарии. По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Косово

В последнее время коллектив находится в достаточно хорошей форме. На прошлогодней Лиге наций Косово удалось получить 12 баллов за 6 поединков и занять 2-е место группы с Румынией, Кипром и Литвой. Такой результат позволил команде принять участие в стыковых играх за повышение в дивизион В, где косовары переиграли Исландию с общим счетом 5:2.

Текущую квалификацию Косово также проходит отлично. Сборной удалось завоевать 10 баллов за 5 поединков, позволяющих ей занимать 2-ю строчку собственной группы, отставая от лидера, Швейцарии, на 3 очка. Зона плей-офф для команды уже обеспечена, но чтобы занять 1-ю строчку косоварам нужно побеждать швейцарцев с разницей более чем в 6 голов.

Швейцария

В прошлом сезоне Лиги наций коллектив, по правде говоря, оконфузился. Швейцария смогла завоевать всего 2 очка за 6 игр, благодаря которым и заняла последнее место группы с Испанией, Данией и Сербией. Поэтому команда была сразу понижена до дивизиона В турнира.

За 5 матчей текущей квалификации красно-белые потеряли очки только раз – из-за ничьей со Словенией в 4-м туре. 13 набранных очков позволяют Швейцарии находиться на 1-й строчке собственной группы. Как уже упоминалось ранее, в предстоящем матче сборную удовлетворит любой результат, кроме поражения с разницей в 6 голов.

Интересные факты

  • Беспроигрышная серия Швейцарии продолжается уже 9 игр. На счету команды 7 побед и 2 ничьи.
  • Косово победило в 6 из 7 последних домашних поединках.
  • В последних 6-х играх Швейцария пропустила всего 1 раз.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.88.

Прогноз Sport.ua
Косово
18 ноября 2025 -
21:45
Швейцария
Тотал больше 2.5 1.88 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Швеция – Словения. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Австрия – Босния и Герцеговина. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 18 ноября. Смотреть онлайн LIVE
сборная Косова по футболу сборная Швейцарии по футболу ЧМ-2026 по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Украинский футболист Барселоны попал в символическую сборную недели
Футбол | 18 ноября 2025, 12:29 1
ФОТО. Украинский футболист Барселоны попал в символическую сборную недели
ФОТО. Украинский футболист Барселоны попал в символическую сборную недели

Артем Рыбак продолжает впечатлять...

Леоненко считает, что украинец не заслужил называться лучшим в сборной
Футбол | 18 ноября 2025, 07:39 19
Леоненко считает, что украинец не заслужил называться лучшим в сборной
Леоненко считает, что украинец не заслужил называться лучшим в сборной

Виктор удивлен, что Цыганков получил звание лучшего игрока матча с Исландией

Украина может войти в 3-ю корзину для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
Футбол | 17.11.2025, 16:38
Украина может войти в 3-ю корзину для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
Украина может войти в 3-ю корзину для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
Две команды отказались играть со сборной Украины в декабре
Хоккей | 18.11.2025, 07:55
Две команды отказались играть со сборной Украины в декабре
Две команды отказались играть со сборной Украины в декабре
Таблицы квалификации ЧМ. Германия и Нидерланды стали участниками мундиаля
Футбол | 18.11.2025, 06:23
Таблицы квалификации ЧМ. Германия и Нидерланды стали участниками мундиаля
Таблицы квалификации ЧМ. Германия и Нидерланды стали участниками мундиаля
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
17.11.2025, 08:44 8
Футбол
Итоговая таблица группы. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации ЧМ
Итоговая таблица группы. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации ЧМ
16.11.2025, 20:59 24
Футбол
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
17.11.2025, 00:04 7
Футбол
САБО – о матче с Исландией: «У меня сложилось впечатление, что Реброву...»
САБО – о матче с Исландией: «У меня сложилось впечатление, что Реброву...»
16.11.2025, 20:20
Футбол
Ребров признался, что ему сказал арбитр после гола Зубкова
Ребров признался, что ему сказал арбитр после гола Зубкова
16.11.2025, 23:35 6
Футбол
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
16.11.2025, 20:55 265
Футбол
Усик и Кличко узнали свои места в рейтинге самых богатых бойцов в истории
Усик и Кличко узнали свои места в рейтинге самых богатых бойцов в истории
16.11.2025, 09:18 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем