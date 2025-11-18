Во вторник, 18 ноября состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Косово и Швейцарии. По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Косово

В последнее время коллектив находится в достаточно хорошей форме. На прошлогодней Лиге наций Косово удалось получить 12 баллов за 6 поединков и занять 2-е место группы с Румынией, Кипром и Литвой. Такой результат позволил команде принять участие в стыковых играх за повышение в дивизион В, где косовары переиграли Исландию с общим счетом 5:2.

Текущую квалификацию Косово также проходит отлично. Сборной удалось завоевать 10 баллов за 5 поединков, позволяющих ей занимать 2-ю строчку собственной группы, отставая от лидера, Швейцарии, на 3 очка. Зона плей-офф для команды уже обеспечена, но чтобы занять 1-ю строчку косоварам нужно побеждать швейцарцев с разницей более чем в 6 голов.

Швейцария

В прошлом сезоне Лиги наций коллектив, по правде говоря, оконфузился. Швейцария смогла завоевать всего 2 очка за 6 игр, благодаря которым и заняла последнее место группы с Испанией, Данией и Сербией. Поэтому команда была сразу понижена до дивизиона В турнира.

За 5 матчей текущей квалификации красно-белые потеряли очки только раз – из-за ничьей со Словенией в 4-м туре. 13 набранных очков позволяют Швейцарии находиться на 1-й строчке собственной группы. Как уже упоминалось ранее, в предстоящем матче сборную удовлетворит любой результат, кроме поражения с разницей в 6 голов.

Интересные факты

Беспроигрышная серия Швейцарии продолжается уже 9 игр. На счету команды 7 побед и 2 ничьи.

Косово победило в 6 из 7 последних домашних поединках.

В последних 6-х играх Швейцария пропустила всего 1 раз.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.88.