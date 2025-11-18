Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Воспитанник Шахтера назвал трех лучших игроков матча Украина – Исландия
Чемпионат мира
Воспитанник Шахтера назвал трех лучших игроков матча Украина – Исландия

Максим Белый выделил лучших игроков команды Реброва в игре с исландцами

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины

Воспитанник «Шахтера» и экс-игрок ряда украинских клубов Максим Белый в эксклюзивном интервью для Sport.ua назвал трех лучших игроков сборной Украины в победном для нее матче с Израилем:

– Как раз после матча Цыганкова признали «Львом матча». Согласны ли вы с этим, или у вас есть свои кандидаты?
– Согласен на 100%. Витя добавил уверенности на флангах, ведь может разбираться один в один, и от него шла наибольшая острота. Я почему-то думал, что Зубков будет играть, а Виктор слева, ведь был такой опыт раньше. Вспомните матч с Испанией, когда играл Ярмоленко и Цыганков забил победный гол. Но тренерский штаб решил поставить Витю справа, и все равно от него чувствовалась польза. Он уже опытный футболист двадцать восемь лет, долго играет за границей и такого игрока сборной явно не хватало даже в предыдущих матчах.

Конечно, Трубин тоже заслуживает внимания: если бы не его сейв, возможно, пропущенных голов было бы больше. И еще я бы выделил Калюжного. Этих трех игроков, на мой взгляд, можно считать равнозначными кандидатами на «Льва матча».

Но нельзя забывать и о Гуцуляке, который тоже повлиял на результат. Хотя он и сыграл мало, всего десять минут, бывает, что именно за это время решается судьба матча.

Максим Белый сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Алексей Гуцуляк Иван Калюжный Виктор Цыганков ЧМ-2026 по футболу Анатолий Трубин Украина - Исландия
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
