Воспитанник Шахтера назвал трех лучших игроков матча Украина – Исландия

Воспитанник «Шахтера» и экс-игрок ряда украинских клубов Максим Белый в эксклюзивном интервью для Sport.ua назвал трех лучших игроков сборной Украины в победном для нее матче с Израилем:

– Как раз после матча Цыганкова признали «Львом матча». Согласны ли вы с этим, или у вас есть свои кандидаты?

– Согласен на 100%. Витя добавил уверенности на флангах, ведь может разбираться один в один, и от него шла наибольшая острота. Я почему-то думал, что Зубков будет играть, а Виктор – слева, ведь был такой опыт раньше. Вспомните матч с Испанией, когда играл Ярмоленко и Цыганков забил победный гол. Но тренерский штаб решил поставить Витю справа, и все равно от него чувствовалась польза. Он уже опытный футболист – двадцать восемь лет, долго играет за границей – и такого игрока сборной явно не хватало даже в предыдущих матчах.

Конечно, Трубин тоже заслуживает внимания: если бы не его сейв, возможно, пропущенных голов было бы больше. И еще я бы выделил Калюжного. Этих трех игроков, на мой взгляд, можно считать равнозначными кандидатами на «Льва матча».

Но нельзя забывать и о Гуцуляке, который тоже повлиял на результат. Хотя он и сыграл мало, всего десять минут, бывает, что именно за это время решается судьба матча.