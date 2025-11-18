«Долги надо возвращать». Экс-игрок Шахтера – о выходе Украины в плей-офф

Украинская сборная по футболу в заключительном матче группового отборочного турнира к чемпионату одержала победу над Исландией и вышла в следующий этап плей-офф.

Матч в Варшаве держал украинских болельщиков в напряжении более 80 минут, однако под занавес встречи подопечные Сергея Реброва забили два гола и оформили эмоционально важный триумф (2:0).

Эксклюзивно для Sport.ua воспитанник «Шахтера», а также бывший игрок «Зари» и «Руха», Максим Белый назвал переломный момент поединка с Исландией, определил «Льва матча» и оценил будущих соперников сборной.

– Наша команда начала матч достаточно агрессивно, было видно, как ребята хотели победить. Не хватало ли нам этих эмоций и этой страсти в последнее время?

– Ну, было бы странно, если бы этих эмоций, этой заряженности не было, ведь все понимали, какой это матч. Да и возможно, он мог стать последним для главного тренера. В целом футболисты понимали это еще до игры… Думаю, еще на жеребьевке все осознавали, что скорее всего именно в этом матче все будет решаться, независимо от предыдущих результатов. Так и произошло.

Поэтому такая заряженность сборной абсолютно логична. Иначе – общество, эксперты, фанаты, наши воины – просто не поняли бы команду, если бы она вышла играть «в полноги». Я считаю, что положительный результат мы получили не столько благодаря мастерству или командным действиям, сколько благодаря этому желанию. Плюс стоит отметить болельщиков, которые заполнили весь стадион. Атмосфера напоминала Львов. Думаю, именно эти факторы и принесли нам победу.

– У нас было множество моментов. Мы и прессинговали соперника, и прижимали их к штрафной, но забили только после восьмидесятой минуты. Чего нам не хватало, чтобы завершить фазу атаки?

– Я считаю, что сборной все еще не хватает таких игроков, как Судаков, как Мудрик, как Довбик. В целом, когда Артем в хорошей форме, это один из наших лучших нападающих. Думаю, не хватило немного мастерства и большей наглости в завершающей фазе. Еще Исландия проанализировала наш предыдущий матч, и у нас почти не было дальних ударов. Только у Зубкова было несколько попыток, но все удары были под давлением, поэтому неточные. В предыдущей игре и Руслан дважды пробивал, и до того были удары почти без сопротивления – и мы забивали. А во втором матче исландцы перекрыли нам центр поля и фланги своей схемой с пятью защитниками. Поэтому было трудно вскрыть их оборону.

Почему голы такие поздние? Не могу сказать, что это был какой-то хейт или что-то подобное, но у многих были сомнения после игры с Францией – стоило ли выпускать второй состав, или нужно было беречь футболистов. Учитывая все наши футбольные нюансы, второй матч всегда дается тяжело. Я считаю, что это была стратегическая победа тренерского штаба, ведь видно было, что к концу игры исландцы подсели. Плюс психологическое давление на них из-за результата. А нам терять было нечего. Плюс замены усилили игру. Этот суммарный прессинг и привёл к ошибке, ведь пропущенный гол – это чисто расконцентрация: Зубков на дальней остался абсолютно не прикрыт. Это свидетельствует о том, что исландцы просто устали.

– Можно ли сказать, что замены от Реброва стали переломным моментом в матче?

– Не столько сами замены, сколько, как я говорил, свежесть. Так или иначе, у нас почти полсостава, а точнее – практически весь состав по сравнению с предыдущей игрой был другим, а у исландцев – нет. Поэтому они просто немного устали, а мы в нужный момент своим давлением заставили их ошибиться.

Конечно, замены тоже сыграли роль. Если говорить о Гуцуляке – он отдал, забил гол, был активен. Но посмотрите: мы забиваем первый гол, а второй откуда появился? Из контрпрессинга. Сначала Шапаренко отлично сработал, затем Калюжный не стал откатываться назад, не просто сохранял результат или позицию, а пошел до конца, отобрал мяч и забил.

Это показывает, что у нас были силы, была свежая голова. Соответственно, именно эти свежие игроки, можно так сказать, и сделали результат.

Getty Images/Global Images Ukraine

– Как вы оцениваете игру Ваната в этом поединке? Он много бегал, очень хорошо отрывался от защитников, создавал пространство. И создается впечатление, что Реброву нравится такой стиль игры. Не означает ли это, что Довбик потерял место в сборной?

– Учитывая тактику, выбранную тренерским штабом – прессинг, он в этом аспекте один из лучших среди наших нападающих. Почему у Довбика были проблемы с Гасперини? Потому что тот любит высокий прессинг, когда нападающий непрерывно давит, играет интенсивно. У Артема, к сожалению, этой интенсивности не всегда хватает, хотя он прогрессирует. Яремчук после Франции также показал, что на такую интенсивную игру его не хватает, поэтому выбор был очевиден.

Единственное, что давление на Ваната было большим. Было видно, что в отдельных моментах он не мог распоряжаться мячом холоднокровно. Ведь обычно, когда он уверен в себе, он легко решает такие эпизоды. Но, возможно, переживания, давление – он все-таки молодой, не настолько опытный – и где-то не вошёл в игру так, как мог бы.

Но что касается прессинга, агрессии и желания – к нему нет никаких вопросов.

– Как раз после матча Цыганкова признали «Львом матча». Согласны ли вы с этим, или у вас есть свои кандидаты?

– Согласен на 100%. Витя добавил уверенности на флангах, ведь может разбираться один в один, и от него шла наибольшая острота. Я почему-то думал, что Зубков будет играть, а Виктор – слева, ведь был такой опыт раньше. Вспомните матч с Испанией, когда играл Ярмоленко и Цыганков забил победный гол. Но тренерский штаб решил поставить Витю справа, и все равно от него чувствовалась польза. Он уже опытный футболист – двадцать восемь лет, долго играет за границей – и такого игрока сборной явно не хватало даже в предыдущих матчах.

Конечно, Трубин тоже заслуживает внимания: если бы не его сейв, возможно, пропущенных голов было бы больше. И еще я бы выделил Калюжного. Этих трех игроков, на мой взгляд, можно считать равнозначными кандидатами на «Льва матча».

Но нельзя забывать и о Гуцуляке, который тоже повлиял на результат. Хотя он и сыграл мало, всего десять минут, бывает, что именно за это время решается судьба матча.

Getty Images/Global Images Ukraine

– Как вы говорили: после Франции Реброва раскритиковали, ребят «захейтили», говорили, что сборная безнадежна. Кто-то даже писал, что лучше бы проиграли Исландии. Но в итоге мы в плей-офф. По вашему мнению, была ли эта критика справедливой?

– Когда я играл в Хорватии, видел невероятную критику в адрес клуба «Хайдук» Сплит. И уже двадцать лет команда не может выиграть чемпионат из-за постоянного давления, вмешательств, изменений. Иногда критика нужна, но часто мы с ней перебарщиваем. И это сказывается и на тренере, и на футболистах.

Я считаю… ну, смотрите: результат сейчас есть, мы в плей-офф. Значит, та критика была необоснованной. Итоги нужно подводить уже после завершения этапа и тогда говорить: вот здесь Ребров ошибся, а здесь переграл Исландию. Но делать это заранее не стоит.

И я бы призвал всех журналистов иметь больше терпения и уважения. Я понимаю, что игра может быть не такой, как хотелось бы. Но сборная – это про результат. Результат на сегодня есть: у нас десять очков, дважды обыграли главного конкурента, где-то не повезло с Азербайджаном, но в итоге – мы в плей-офф. Полдела сделано.

Поэтому этот хейт после каждой игры – я бы приберег его на финальную часть или уже после завершения всей кампании.

– Наиболее вероятно, что будущим соперником Украины станет либо Швеция, либо Румыния, либо Северная Македония, либо Северная Ирландия. Как вы думаете, это проходные соперники для нас? И не будет ли снова валидола?

– Мы со всеми этими сборными, если брать нашу недавнюю историю, уже играли. Перед некоторыми командами у нас есть долг, с некоторыми наоборот – обыграли: и Северную Македонию, и шведов в одном восьмом. Поэтому плюс-минус мы уже знакомы со всеми соперниками.

Единственное, что все равно не хотелось бы попасть на Швецию. Почему команда провалила кампанию? Из-за смены поколений, пришёл новый тренер. Но если посмотреть на их состав – там футболисты высокого уровня, тот же Исаак. Это очень сильная сборная по подбору кадров. Возможно, сейчас у них идет перестройка, но индивидуально там много сильных игроков.

А все остальные сборные, я считаю, нам по силам. Что-то похожее на Исландию по стилю. Особенно Северная Ирландия и Северная Македония. Румыния, возможно, играет немного другой футбол, но в целом, наверное, хотелось бы именно Румынию. Долги нужно возвращать.

– Пройдем ли мы плей-офф и выйдем на чемпионат мира?

– Впереди ведь не один матч плей-офф, а целых два. Все зависит от того, какие команды дальше попадут в сетку. Но в целом, если избежать матча с Италией, все остальные соперники для нас вполне по силам.