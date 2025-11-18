Алькарас не сыграет в финальной части Кубка Дэвиса. Что случилось?
У Карлоса выявили мышечный отек в правой ноге, Испания потеряла лидера
Лидер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас не сыграет за сборную Испании в финальной части Кубка Дэвиса 2025, которая проходит в Болонье (Италия) с 18 по 23 ноября.
Вечером 17 ноября испанский журналист Гарсия Муньис сообщил, что у теннисиста выявили мышечный отек в правой ноге. В среду у Карлоса запланировано медицинское обследование.
Уже 18 числа официально стало известно о том, что Алькарас принял решение не выступать за национальную команду в Болонье.
«Мне невероятно тяжело сообщить, что я не смогу сыграть за сборную Испании в Кубке Дэвиса в Болонье... У меня отек в подколенном сухожилии правой ноги, и врачи рекомендовали не выходить на корт.
Я всегда говорил, что играть за сборную Испании – это самое большое, что может быть, и мне очень хотелось помочь побороться за Серебряную салатницу. С тяжелым сердцем возвращаюсь домой...»
16 ноября Карлос сыграл в финале Итогового турнира 2025 в Турине, где уступил Яннику Синнеру. Повреждение Карлос получил в решающем поединке, в котором брал медицинский тайм-аут.
Испания в четвертьфинале Кубка Дэвиса сыграет против команды Чехии. Противостояние состоится 20 ноября.
