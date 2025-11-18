Испания может продолжить свою феноменальную домашнюю серию в отборах к ЧМ

Сборная Испании может продолжить сегодня в матче против Турции свою феноменальную беспроигрышную домашнюю серию в квалификации к чемпионатам мира.

«Фурия Роха» сыграла 63 матча дома в истории отбора и ни одного из них не проиграла (53 победы, 10 ничьих)!

Тем более, испанцы в этих 63 поединках только однажды не сумели забить (в 1992 году против Ирландии, 0:0).

Если сборная Испании оформит выход в финальную часть мундиаля, то догонит Англию и Францию ​​по количеству выходов на ЧМ.

Сборные с наибольшим количеством выступлений на чемпионатах мира

23 – Бразилия*

21 – Германия*

19 – Аргентина*

18 – Италия

18 – Мексика*

17 – Англия*

17 – Франция*

16 – Испания

15 – Уругвай*

14 – Бельгия

12 – Южная Корея*

12 – США*

12 – Нидерланды*

12 – Швейцария

12 – Швеция

* – с учетом чемпионата мира 2026 года