Испания может продолжить свою феноменальную домашнюю серию в отборах к ЧМ
Выход на ЧМ позволит испанцам сравниться с англичанами и французами по количеству участия в нем
Сборная Испании может продолжить сегодня в матче против Турции свою феноменальную беспроигрышную домашнюю серию в квалификации к чемпионатам мира.
«Фурия Роха» сыграла 63 матча дома в истории отбора и ни одного из них не проиграла (53 победы, 10 ничьих)!
Тем более, испанцы в этих 63 поединках только однажды не сумели забить (в 1992 году против Ирландии, 0:0).
Если сборная Испании оформит выход в финальную часть мундиаля, то догонит Англию и Францию по количеству выходов на ЧМ.
Сборные с наибольшим количеством выступлений на чемпионатах мира
- 23 – Бразилия*
- 21 – Германия*
- 19 – Аргентина*
- 18 – Италия
- 18 – Мексика*
- 17 – Англия*
- 17 – Франция*
- 16 – Испания
- 15 – Уругвай*
- 14 – Бельгия
- 12 – Южная Корея*
- 12 – США*
- 12 – Нидерланды*
- 12 – Швейцария
- 12 – Швеция
* – с учетом чемпионата мира 2026 года
0 - Spain 🇪🇸 have never lost at home in World Cup qualifying, playing 63 matches at home, winning 53 of them (84%) and drawing 10. Furthermore, "La Roja" have scored in 62 of these 63 matches, only failing to score once, in 1992 vs Ireland (0-0). Unbeatable.#WCQ2026 pic.twitter.com/dmkXv1P6ej— OptaJose (@OptaJose) November 18, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Брентфорд» приобрел еще 25% прав на Егора Ярмолюка, который ранее играл за СК «Днепр-1»
Андрей опроверг слухи о своем нежелании играть за национальную команду