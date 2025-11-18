Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Испания может продолжить свою феноменальную домашнюю серию в отборах к ЧМ
Чемпионат мира
18 ноября 2025, 17:48 |
151
1

Выход на ЧМ позволит испанцам сравниться с англичанами и французами по количеству участия в нем

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Испании может продолжить сегодня в матче против Турции свою феноменальную беспроигрышную домашнюю серию в квалификации к чемпионатам мира.

«Фурия Роха» сыграла 63 матча дома в истории отбора и ни одного из них не проиграла (53 победы, 10 ничьих)!

Тем более, испанцы в этих 63 поединках только однажды не сумели забить (в 1992 году против Ирландии, 0:0).

Если сборная Испании оформит выход в финальную часть мундиаля, то догонит Англию и Францию ​​по количеству выходов на ЧМ.

Сборные с наибольшим количеством выступлений на чемпионатах мира

  • 23 – Бразилия*
  • 21 – Германия*
  • 19 – Аргентина*
  • 18 – Италия
  • 18 – Мексика*
  • 17 – Англия*
  • 17 – Франция*
  • 16 – Испания
  • 15 – Уругвай*
  • 14 – Бельгия
  • 12 – Южная Корея*
  • 12 – США*
  • 12 – Нидерланды*
  • 12 – Швейцария
  • 12 – Швеция

* – с учетом чемпионата мира 2026 года

Сергей Турчак
didora
Для чого писати таке у цій статті. Якщо й наздожене то таке враження що на попередньому мундіалі іспанці менше приймали участь у чемпіонатах ніж французи і англійці. На попередньому було по 16 разів, а на цьому буде по 17 разів. Просто придумали якусь херню щоб всі читали. Іспанці ще 1 матч зіграють сьогодні і вийдуть на ЧС. А фр. і англ. вже зіграли свої останні матчі. Напишіть цю статтю завтра і ніяких брєднів не придумуйте. (З урахування чи без) хіба це має значення?
