Чемпионат мира18 ноября 2025, 10:23
Испания – Турция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч пройдет 18 ноября в 21:45 по Киеву
18 ноября сборная Испании проведет матч второго тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Турции.
Встреча состоится на стадионе Эстадио де Ла Картуха. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.
Испания – Турция
