Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Испания – Турция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ЧМ. Квалификация. Европа
Испания
18.11.2025 21:45 - : -
Турция
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
18 ноября 2025, 10:23 |
48
0

Испания – Турция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч пройдет 18 ноября в 21:45 по Киеву

18 ноября 2025, 10:23 |
48
0
Испания – Турция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

18 ноября сборная Испании проведет матч второго тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Турции.

Встреча состоится на стадионе Эстадио де Ла Картуха. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

Испания – Турция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Испания – Турция
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Винченцо МОНТЕЛЛА: «Мы забили 15 голов за последние 5 матчей»
Коуч сборной Словакии пояснил позорное поражение от Германии
Луис ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Мы – лучшие в мире»
сборная Испании по футболу сборная Турции по футболу смотреть онлайн ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин отреагировал на матч Украина – Исландия, где Трубин показал чудо-игру
Футбол | 18 ноября 2025, 05:22 3
Лунин отреагировал на матч Украина – Исландия, где Трубин показал чудо-игру
Лунин отреагировал на матч Украина – Исландия, где Трубин показал чудо-игру

Украинская сборная победила со счетом 2:0

Шансы сборной Украины на первую корзину возросли благодаря победе Германии
Футбол | 18 ноября 2025, 06:47 6
Шансы сборной Украины на первую корзину возросли благодаря победе Германии
Шансы сборной Украины на первую корзину возросли благодаря победе Германии

Германия разгромила Словакию, и этот результат на руку сине-желтым

ФОТО. Забарный обратился к украинцам после победы над Исландией
Футбол | 18.11.2025, 09:53
ФОТО. Забарный обратился к украинцам после победы над Исландией
ФОТО. Забарный обратился к украинцам после победы над Исландией
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 ноября
Футбол | 17.11.2025, 12:42
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 ноября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 ноября
Украина может войти в 3-ю корзину для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
Футбол | 17.11.2025, 16:38
Украина может войти в 3-ю корзину для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
Украина может войти в 3-ю корзину для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ребров признался, что ему сказал арбитр после гола Зубкова
Ребров признался, что ему сказал арбитр после гола Зубкова
16.11.2025, 23:35 6
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Ну вы видели, что произошло. Он не может играть за сборную»
Сергей РЕБРОВ: «Ну вы видели, что произошло. Он не может играть за сборную»
16.11.2025, 20:40
Футбол
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
16.11.2025, 20:55 265
Футбол
Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже
Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже
16.11.2025, 09:39 14
Футбол
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
16.11.2025, 21:12 70
Футбол
Дубль Холанда. ЧМ-2026 ждет: мощнейшая Норвегия на Сан-Сиро разбила Италию
Дубль Холанда. ЧМ-2026 ждет: мощнейшая Норвегия на Сан-Сиро разбила Италию
16.11.2025, 23:41 9
Футбол
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
17.11.2025, 08:44 8
Футбол
Две команды отказались играть со сборной Украины в декабре
Две команды отказались играть со сборной Украины в декабре
18.11.2025, 07:55 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем