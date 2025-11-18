18 ноября сборная Испании проведет матч второго тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Турции.

Встреча состоится на стадионе Эстадио де Ла Картуха. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

Испания – Турция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция