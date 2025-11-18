ДАЛИЧ: «Костяк существует, и он известен. Младшим придется бороться»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подвел итоги матча с Черногорией (3:2) и в целом квалификации, по итогам которой команда вышла на чемпионат мира 2026 года.

– В конце концов, мы выиграли 3:2. Начало было плохим, но все хорошо закончилось. Поздравляю ребят с успешной квалификацией. Я бы не сказал, что мы плохо играли в первом тайме. Было много хорошего, но две ошибки стоили нам пропущенных голов. Мы знали, что Черногория будет бороться перед своими болельщиками. Они были очень хороши, мощны и агрессивны и создали нам много проблем, и этот счет 0:2 – это отражение наших ошибок, но мы вернулись и заслуженно победили.

Мотивация? Каждая игра важна. Для нас квалификация закончилась только сегодня. Мы упорно работали и много боролись. Было много изменений, потому что мы дали шанс игрокам, которые не играли в прошлой игре. До этого у нас была гранитная оборона, мы пропустили только один гол и один автогол. Сегодня было много сбоев и ошибок. Мы должны играть лучше, быть более атакующими и компактными. Сегодня мы были немного рассеянны.

Нападающие? У нас еще есть семь месяцев, чтобы выбрать наших нападающих. У нас есть время, мы будем искать решение. Мы проведем много скаутинга, мы рассмотрим все. Ребятам нужно заявить о себе. Я рад, что Моро и Влашич сегодня хорошо отреагировали. Они так о себе заявили. У каждого есть шанс, и еще будет много борьбы за попадание в 26 игроков, которые поедут на чемпионат мира. Костяк существует, и он известен. Это сенаторы, вокруг которых согласовывается история. Младшим придется бороться.

Мне жаль, что Сучича, Майера и Батурины здесь нет. Мы проведем с ними переговоры на следующей неделе и расскажем им, чего мы ожидаем. Мы сообщим всем, какой у них статус и что нужно сделать. Никто не будет оставлен позади или пренебрежен. Наша цель – выбрать лучших.