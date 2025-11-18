Бывший игрок Динамо: «Сыграл мощно в нужный момент. Он молодец»
Андрей Богданов отметил лидерские качества Виктора Цыганкова
Бывший игрок киевского «Динамо», а ныне футболист клуба «Феникс-Мариуполь» Андрей Богданов прокомментировал выступление Виктора Цыганкова в решающем матче с Исландией в группе D квалификации чемпионата мира 2026.
Виктор вышел в стартовом составе и помог национальной команде обыграть соперника со счетом 2:0.
В результате подопечные Сергея Реброва заняли второе место в группе и прошли в плей-офф.
«Если смотреть по игре, то да, он очень мощно сыграл в нужный момент. Знаете, психологически игра была тяжелой, я уже это говорил. И Виктор проявил свои лидерские качества, поэтому он – молодец.
Но в целом вся сборная показала себя прекрасно, не хочу кого-то выделять. Сборная Украины добилась нужного результата, и это главное», – сказал Богданов.
