Бывший игрок Динамо: «Сыграл мощно в нужный момент. Он молодец»

Бывший игрок киевского «Динамо», а ныне футболист клуба «Феникс-Мариуполь» Андрей Богданов прокомментировал выступление Виктора Цыганкова в решающем матче с Исландией в группе D квалификации чемпионата мира 2026.

Виктор вышел в стартовом составе и помог национальной команде обыграть соперника со счетом 2:0.

В результате подопечные Сергея Реброва заняли второе место в группе и прошли в плей-офф.

«Если смотреть по игре, то да, он очень мощно сыграл в нужный момент. Знаете, психологически игра была тяжелой, я уже это говорил. И Виктор проявил свои лидерские качества, поэтому он – молодец.

Но в целом вся сборная показала себя прекрасно, не хочу кого-то выделять. Сборная Украины добилась нужного результата, и это главное», – сказал Богданов.