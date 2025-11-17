«Фарт играл за Исландию». Бывший игрок Динамо – о победе сборной Украины

Сборная Украины в заключительном матче группового отборочного турнира к чемпионату мира решила свою дальнейшую судьбу: «сине-желтые» на стадионе в Варшаве обыграли прямого конкурента за второе место – Исландию (2:0).

Подопечные Сергея Реброва с начала встречи пытались открыть счет, но первый мяч удалось забить лишь на 83-й минуте. Далее последовал и второй гол, который снял всю напряженность.

Бывший футболист киевского «Динамо», а также капитан команды «Феникс-Мариуполь» Андрей Богданов эксклюзивно для Sport.ua проанализировал ход матча.

– Сборная Украины высоко прессинговала с самого начала игры и не давала сопернику развивать атаки, перекусывая передачи. Насколько вы довольны игрой наших ребят, и есть ли признаки светлого будущего?

– Знаете, я рад за нашу сборную, за ребят, что в такой тяжёлой психологической и физической игре мы выдержали и вырвали эту победу. Поэтому скажу, что сама игра отошла на второй план, для нас главным был результат. Чего и добились наши ребята.

– Отсутствие острых моментов у исландцев – это результат тактической работы Реброва или ребята просто физически выложились на максимум?

– Как все видели, была отличная поддержка на стадионе в Варшаве, пришло много наших соотечественников, чтобы поддержать. Это заряжало команду, и ребята бегали, да и все понимали, что нужно только побеждать. Поэтому такой настрой на поле – ребята молодцы. Теперь можно сказать, что Ребров выбрал правильную тактику, поставив всё на матч с Исландией. Могу только поздравить команду.

– Мы почти весь матч активно атаковали, ждали голов ещё в первом тайме. Но два мяча пришли лишь после 80-й минуты. Чего команде не хватало, чтобы забить раньше и не создавать этот «валидол»?

– Где-то везение было на стороне исландцев, потому что Цыганков в одном из эпизодов сильно пробил – вроде бы классно сместился в центр, но попал в перекладину. И я скажу, что Трубин молодец: он всю игру был, как бы без работы, но в ключевой момент, когда исландец пробил головой, выручил команду, гол назревал. И хорошо, что произошла некоторая расфокусировка исландцев при угловом и они на дальней штанге оставили одного Зубкова, который переправил мяч в ворота.

– Как раз вспомнили Цыганкова. Он вернулся, и было заметно, насколько остро мы выглядели на его фланге. Можно сказать, что сейчас Виктор – лидер атаки нашей сборной?

– Если смотреть по вчерашней игре, то да, он очень мощно сыграл в нужный момент. Психологически игра была тяжёлой, как я уже говорил. И Виктор проявил свои лидерские качества, молодец. Но в целом вся сборная показала себя отлично, не хочу кого-то выделять. Сборная Украины добилась нужного результата, и это главное.

– В первом голе исландцы фактически потеряли его из виду. Он остался один на дальней штанге и замкнул пространство. Можно было прогнозировать, что исландцы допустят такую ошибку под давлением? Или это стал сюрприз, учитывая, что они обычно играют автобусом?

– Ну, знаете, произошла расфокусировка плюс подача на ближнюю штангу. Я не помню, кто именно переправил мяч головой дальше. И так получилось, что Зубков остался один. Это уже вопрос к исландцам – как они позволили ему оказаться без опеки. Но для нас это, ну, очень хорошо, что всё так сложилось.

– Можно ли утверждать, что тренерские замены помогли в матче? Один из мячей забил Алексей Гуцуляк, выпущенный на замену.

– Скажу, что вся команда, все ребята, и основные, и запасные – старались на максимум. И с самого начала матча они знали, за что играют – чтобы выйти в плей-офф. Поэтому, знаете, настраивать игроков особо не нужно было, они сами понимали, что в этой игре нужно добиться только победы.

– Следующий матч сборной пропустят Малиновский и Конопля из-за перебора жёлтых карточек. Это значительная потеря и есть ли кто сможет заменить их?

– Ну, это вопрос к Сергею Станиславовичу. Думаю, есть ребята, которые могут заменить Руслана и Юхима. Конечно, их немного будет не хватать, но это футбол – без карточек не бывает футбола. Поэтому будем исходить из этой ситуации. Думаю, всё будет хорошо.

– Следующими соперниками, вероятно, будет одна из этих сборных: Румыния, Швеция, Северная Македония или Северная Ирландия/Уэльс. Способна ли наша сборная уверенно проходить одну из них?

– Спокойно пройти плей-офф почти невозможно, но надеемся, что с таким настроем, как в игре с Исландией, наша сборная проведет два матча отбора и порадует в такое тяжёлое время всех людей в Украине выходом на чемпионат мира. Будем болеть и надеяться, что так и будет.