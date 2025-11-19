Гарри КЕЙН: «Англия – один из фаворитов ЧМ-2026. Нужно это принять»

Форвард сборной Англии Гарри Кейн считает, что команда будет одним из фаворитов во время ЧМ-2026.

«С Албанией был непростой матч, но мы выполнили свою работу и снова не пропустили. Мы провели невероятный отбор – лучший на моей памяти. И сборная Англии идет на ЧМ-2026 одним из фаворитов, нам нужно это принять прежде всего психологически».

«У нас прекрасная команда, мы прекрасно провели этот год и теперь идет в 2026», – сказал Кейн.

Сборная Англии выиграла все матчи группы отбора и уверенно вышла на чемпионат мира.