Довбик раскрыл, кто помог Зубкову забить гол в ворота Исландии

Нападающий национальной сборной Украины Артем Довбик рассказал о голе вингера сине-желтых Александра Зубкова в ворота Исландии (2:0) в решающем матче отбора к чемпионату мира 2026:

«Там было трудно не забить. Хорошо, что так случилось. Зубков пробил без шансов для вратаря. С другого ракурса немного посмотрел и думаю, хорошо, что так все случилось. Я думаю, что он вчера сделал прическу и она ему где-то помогла. Я видел в группе, что вчера приезжал в сборную барбер».

Гол Александра Зубкова в матче с Исландией стал победным.