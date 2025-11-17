Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Норвегия сыграет на ЧМ впервые с 1998 года
Чемпионат мира
17 ноября 2025, 00:54 | Обновлено 17 ноября 2025, 01:21
Норвегия сыграет на ЧМ впервые с 1998 года

В заключительном поединке отбора разгромили итальянцев

Норвегия сыграет на ЧМ впервые с 1998 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Норвегия

Сборная Норвегии завоевала путевку в финальную часть чемпионата мира впервые с 1998 года. В заключительном поединке отборочного турнира к ЧМ-2026 норвежцы разгромили команду Италии со счётом 4:1.

Таким образом, Норвегия возвращается на мировое первенство после 28-летнего перерыва. На чемпионате мира 1998 года, который проходил во Франции, Норвегия смогла выйти из группы, заняв второе место после Бразилии и опередив Марокко и Шотландию. Однако их путь завершился в 1/8 финала, где они уступили именно Италии (0:1).

В этом отборочном цикле Норвегия продемонстрировала стопроцентный результат, набрав 24 очка в восьми матчах. Они уверенно опередили в группе Италию, Израиль, Эстонию и Молдову.

Михаил Олексиенко Источник: УЕФА
