Норвегия сыграет на ЧМ впервые с 1998 года
В заключительном поединке отбора разгромили итальянцев
Сборная Норвегии завоевала путевку в финальную часть чемпионата мира впервые с 1998 года. В заключительном поединке отборочного турнира к ЧМ-2026 норвежцы разгромили команду Италии со счётом 4:1.
Таким образом, Норвегия возвращается на мировое первенство после 28-летнего перерыва. На чемпионате мира 1998 года, который проходил во Франции, Норвегия смогла выйти из группы, заняв второе место после Бразилии и опередив Марокко и Шотландию. Однако их путь завершился в 1/8 финала, где они уступили именно Италии (0:1).
В этом отборочном цикле Норвегия продемонстрировала стопроцентный результат, набрав 24 очка в восьми матчах. Они уверенно опередили в группе Италию, Израиль, Эстонию и Молдову.
