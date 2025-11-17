Чехия – Гибралтар. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Матч начнется 17 ноября в 21:45 по Киеву
В понедельник, 17 ноября состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Чехии и Гибралтара. По киевскому времени игра начнется в 21:45.
Чехия
Довольно неплохие результаты показывает команда в последнее время. В прошлогодней Лиге наций коллектив получил 11 очков и занял 1-е место группы с Украиной, Грузией и Албанией. Такой результат позволил чехам получить прямую путевку на повышение в дивизион А турнира.
На текущей квалификации для Чехии ничего не изменится. 13 очков, набранных за 7 матчей, позволили клубу занять 2-ю строчку квинтета, которая гарантирует участие в матчах плей-офф.
Гибралтар
В предыдущем сезоне Лиги наций Гибралтар, как на своем уровне, выступил довольно неплохо. Сборной удалось набрать 6 очков за 4 игры в группе из Сан-Марино и Лихтенштейном и занять 2-е место этого трио. Такой результат позволит Гибралтару сразиться с Латвией в стыковых играх за участие в дивизионе С турнира.
За 7 поединков текущего отбора гибралтарцы не получили ни одного очка, поэтому и занимают последнее, 5 место собственной группы.
Личные встречи
Клубы встречались между собой только раз – в 1 круге текущей квалификации. Тогда победу со счетом 4:0 одержала сборная Чехии.
Интересные факты
- Гибралтар проиграл каждый из последних 9 матчей.
- За 7 поединков квалификации Гибралтар пропустил 22 мяча.
- Чехия сохранила ворота сухими в 3/5 последних официальных играх.
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.81.
21:45
