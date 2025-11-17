В понедельник, 17 ноября состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Чехии и Гибралтара. По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Чехия

Довольно неплохие результаты показывает команда в последнее время. В прошлогодней Лиге наций коллектив получил 11 очков и занял 1-е место группы с Украиной, Грузией и Албанией. Такой результат позволил чехам получить прямую путевку на повышение в дивизион А турнира.

На текущей квалификации для Чехии ничего не изменится. 13 очков, набранных за 7 матчей, позволили клубу занять 2-ю строчку квинтета, которая гарантирует участие в матчах плей-офф.

Гибралтар

В предыдущем сезоне Лиги наций Гибралтар, как на своем уровне, выступил довольно неплохо. Сборной удалось набрать 6 очков за 4 игры в группе из Сан-Марино и Лихтенштейном и занять 2-е место этого трио. Такой результат позволит Гибралтару сразиться с Латвией в стыковых играх за участие в дивизионе С турнира.

За 7 поединков текущего отбора гибралтарцы не получили ни одного очка, поэтому и занимают последнее, 5 место собственной группы.

Личные встречи

Клубы встречались между собой только раз – в 1 круге текущей квалификации. Тогда победу со счетом 4:0 одержала сборная Чехии.

Интересные факты

Гибралтар проиграл каждый из последних 9 матчей.

За 7 поединков квалификации Гибралтар пропустил 22 мяча.

Чехия сохранила ворота сухими в 3/5 последних официальных играх.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.81.