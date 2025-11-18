Чемпионат мира18 ноября 2025, 02:09 |
Чехия – Гибралтар – 6:0. Легкая разминка перед плей-офф. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча заключительного тура квалификации ЧМ-2026
Вечером 17 ноября состоялись матчи квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
Сборная Чехии разгромила команду Гибралтара (6:0).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Чехия ранее досрочно заняла второе место в группе и сыграет в плей-офф квалификации ЧМ-2026.
🏆 Квалификация ЧМ-2026. 17 ноября
21:45. Чехия – Гибралтар – 6:0
Голы: Доудера, 5, Хоры, 18, Цоуфал, 32, Карабец, 39, Соучек, 44, Гранац, 51
Видео голов и обзор матча
События матча
51’
ГОЛ ! Мяч забил Робин Гранач (Чехия), асcист Ярослав Зелены.
44’
ГОЛ ! Мяч забил Томаш Соучек (Чехия), асcист Томаш Хорый.
39’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Карабец (Чехия), асcист Владимир Цоуфал.
32’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Цоуфал (Чехия), асcист Ярослав Зелены.
18’
ГОЛ ! Мяч забил Томаш Хорый (Чехия), асcист Давид Доудера.
5’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Доудера (Чехия), асcист Томаш Хорый.
