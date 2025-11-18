Вечером 17 ноября состоялись матчи квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

Сборная Чехии разгромила команду Гибралтара (6:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чехия ранее досрочно заняла второе место в группе и сыграет в плей-офф квалификации ЧМ-2026.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 17 ноября

21:45. Чехия – Гибралтар – 6:0

Голы: Доудера, 5, Хоры, 18, Цоуфал, 32, Карабец, 39, Соучек, 44, Гранац, 51

Видео голов и обзор матча