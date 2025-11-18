Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Чехия – Гибралтар – 6:0. Легкая разминка перед плей-офф. Видео голов, обзор
ЧМ. Квалификация. Европа
Чехия
17.11.2025 21:45 – FT 6 : 0
Гибралтар
Чемпионат мира
18 ноября 2025, 02:09 |
19
0

Смотрите видеообзор матча заключительного тура квалификации ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 17 ноября состоялись матчи квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

Сборная Чехии разгромила команду Гибралтара (6:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чехия ранее досрочно заняла второе место в группе и сыграет в плей-офф квалификации ЧМ-2026.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 17 ноября

21:45. Чехия – Гибралтар – 6:0

Голы: Доудера, 5, Хоры, 18, Цоуфал, 32, Карабец, 39, Соучек, 44, Гранац, 51

Видео голов и обзор матча

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Робин Гранач (Чехия), асcист Ярослав Зелены.
44’
ГОЛ ! Мяч забил Томаш Соучек (Чехия), асcист Томаш Хорый.
39’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Карабец (Чехия), асcист Владимир Цоуфал.
32’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Цоуфал (Чехия), асcист Ярослав Зелены.
18’
ГОЛ ! Мяч забил Томаш Хорый (Чехия), асcист Давид Доудера.
5’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Доудера (Чехия), асcист Томаш Хорый.
сборная Чехии по футболу сборная Гибралтара по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу Томаш Соучек Владимир Цоуфал Томаш Хоры
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
