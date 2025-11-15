Зверев и Оже-Альяссим определили последнего полуфиналиста ATP Finals
Феликс в двух сетах переиграл Александра в третьем туре группы Бьорна Борга
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал Итогового турнира АТР 2025.
В третьем туре группы Бьорна Борга канадец в двух сетах переиграл третью ракетку мира Александра Зверева (Германия).
Итоговый турнир АТР 2025. Группа Бьорна Борга
Третий тур. 14 ноября
Александр Зверев – Феликс Оже-Альяссим – 4:6, 6:7 (4:7)
Оже провел 10-е очное противостояние против Александра и добыл четвертую победу.
Феликс во второй раз в карьере выступает на ATP Finals и впервые вышел из группы. В полуфинале он сыграет против Карлоса Алькарас.
Оже-Альяссим стал вторым представителем Канады в 1/2 финала Итогового после Милоша Раонича в 2016.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сергей Рыбалка договорился о сотрудничестве с «Ruh Media Team»
Американец подобрал соперников для Кроуфорда