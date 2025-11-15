Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Зверев и Оже-Альяссим определили последнего полуфиналиста ATP Finals
ATP
15 ноября 2025, 00:25 | Обновлено 15 ноября 2025, 00:37
136
0

Зверев и Оже-Альяссим определили последнего полуфиналиста ATP Finals

Феликс в двух сетах переиграл Александра в третьем туре группы Бьорна Борга

Getty Images/Global Images Ukraine. Феликс Оже-Альяссим

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал Итогового турнира АТР 2025.

В третьем туре группы Бьорна Борга канадец в двух сетах переиграл третью ракетку мира Александра Зверева (Германия).

Итоговый турнир АТР 2025. Группа Бьорна Борга

Третий тур. 14 ноября

Александр Зверев – Феликс Оже-Альяссим – 4:6, 6:7 (4:7)

Оже провел 10-е очное противостояние против Александра и добыл четвертую победу.

Феликс во второй раз в карьере выступает на ATP Finals и впервые вышел из группы. В полуфинале он сыграет против Карлоса Алькарас.

Оже-Альяссим стал вторым представителем Канады в 1/2 финала Итогового после Милоша Раонича в 2016.

По теме:
Александр Зверев – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александр Зверев – Феликс Оже-Альяссим. Прогноз и анонс на матч ATP Finals
Синнер обыграл Шелтона и завершил группу на ATP Finals со 100% результатом
Феликс Оже-Альяссим Итоговый турнир ATP Александр Зверев
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
