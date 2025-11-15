Зверев и Оже-Альяссим определили последнего полуфиналиста ATP Finals

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал Итогового турнира АТР 2025.

В третьем туре группы Бьорна Борга канадец в двух сетах переиграл третью ракетку мира Александра Зверева (Германия).

Итоговый турнир АТР 2025. Группа Бьорна Борга

Третий тур. 14 ноября

Александр Зверев – Феликс Оже-Альяссим – 4:6, 6:7 (4:7)

Оже провел 10-е очное противостояние против Александра и добыл четвертую победу.

Феликс во второй раз в карьере выступает на ATP Finals и впервые вышел из группы. В полуфинале он сыграет против Карлоса Алькарас.

Оже-Альяссим стал вторым представителем Канады в 1/2 финала Итогового после Милоша Раонича в 2016.