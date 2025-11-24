Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клопп официально выбрал новое место работы. Он будет работать на ЧМ-2026
Чемпионат мира
24 ноября 2025, 00:02 |
425
0

Клопп официально выбрал новое место работы. Он будет работать на ЧМ-2026

Известный тренер будет работать экспертом на спортивном телеканале

24 ноября 2025, 00:02 |
425
0
Клопп официально выбрал новое место работы. Он будет работать на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Известный тренер Юрген Клопп определился с новой ролью накануне чемпионата мира 2026 года. После паузы в тренерской карьере бывший наставник «Ливерпуля» и «Боруссии» Дортмунд появится в совершенно ином амплуа – будет работать экспертом на Magenta TV.

В видеообращении Клопп признался, что снова почувствовал азарт футбольной атмосферы, хотя возвращение на тренерский мостик пока не рассматривает.

«Хочу быть ближе к событиям, но не как тренер. На ЧМ-2026 я буду работать экспертом Magenta TV», – сказал немецкий специалист.

Клопп работал в «Ливерпуле» с 2015 по 2024 год. С 1 января 2025 года приступил к выполнению обязанностей глобального руководителя футбольного направления Red Bull.

По теме:
Иван ГЕЦКО: «Пусть Зинченко и Довбик снова огорчат Швецию»
Матч Англии стал самым посещаемым в последних турах отбора к ЧМ в Европе
Экс-игрок Украины назвал игроков, которые усилят команду в матче со Швецией
Юрген Клопп ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Футбол | 23 ноября 2025, 07:11 53
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса

Суркис не планирует отправлять тренера в отставку

«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
Футбол | 23 ноября 2025, 23:02 0
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру

Сергей Рыбалка завершил карьеру футболиста и начал тренерскую

Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Футбол | 23.11.2025, 08:33
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
Футбол | 23.11.2025, 08:55
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
ПСЖ готов осуществить мечту Энрике. Забарному это не понравится
Футбол | 23.11.2025, 22:02
ПСЖ готов осуществить мечту Энрике. Забарному это не понравится
ПСЖ готов осуществить мечту Энрике. Забарному это не понравится
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
22.11.2025, 17:54 2
Футбол
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
23.11.2025, 09:11 5
Футбол
Джейк Пол откровенно сказал все, что думает об Усике
Джейк Пол откровенно сказал все, что думает об Усике
22.11.2025, 23:11 2
Бокс
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
23.11.2025, 16:47
Биатлон
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
22.11.2025, 08:38 3
Футбол
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
23.11.2025, 06:48 4
Футбол
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
23.11.2025, 17:44 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем