Клопп официально выбрал новое место работы. Он будет работать на ЧМ-2026

Известный тренер Юрген Клопп определился с новой ролью накануне чемпионата мира 2026 года. После паузы в тренерской карьере бывший наставник «Ливерпуля» и «Боруссии» Дортмунд появится в совершенно ином амплуа – будет работать экспертом на Magenta TV.

В видеообращении Клопп признался, что снова почувствовал азарт футбольной атмосферы, хотя возвращение на тренерский мостик пока не рассматривает.

«Хочу быть ближе к событиям, но не как тренер. На ЧМ-2026 я буду работать экспертом Magenta TV», – сказал немецкий специалист.

Клопп работал в «Ливерпуле» с 2015 по 2024 год. С 1 января 2025 года приступил к выполнению обязанностей глобального руководителя футбольного направления Red Bull.