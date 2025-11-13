Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кто-то сомневался 2.0? Определен второй полуфиналист Итогового турнира АТР
ATP
13 ноября 2025, 17:11 | Обновлено 13 ноября 2025, 17:17
Кто-то сомневался 2.0? Определен второй полуфиналист Итогового турнира АТР

Карлос Алькарас еще до поединка с Лоренцо Музетти гарантировал себе выход из группы

Кто-то сомневался 2.0? Определен второй полуфиналист Итогового турнира АТР
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в полуфинал Итогового турнира АТР 2025, который проходит в Турине (Италия).

Случилось это после того, как Алькарас добыл две победы в двух стартовых турах группы Джимми Коннорса, а Алекс де Минаур в двух сетах переиграл Тейлора Фритца в третьем туре.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

13 ноября Карлос проведет последний поединок на групповом этапе против Лоренцо Музетти. В случае победы Карлос станет первым в квартете, в случае поражения – вторым после Лоренцо.

Кроме того, если Алькарас переиграет Музетти, то гарантирует себе первое место в рейтинге АТР по итогам 2025 года.

Карлос третий год подряд играет на ATP Finals. В 2023 он проиграл Новаку Джоковичу в полуфинале, а в прошлом сезоне не сумел выйти из группы.

Алькарас стал вторым теннисистом, кто гарантировал себе выход в полуфинал Итогового 2025. Первым, также вполне ожидаемо, был Янник Синнер.

Карлос Алькарас (теннисист) статистические расклады Итоговый турнир ATP
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
introvert
Хоч і гарантував собі місце в півфіналі, програвати італійцю права не має, бо тоді далі - привіт, Сіннер, і прощавай перше місце рейтингу.
