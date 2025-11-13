Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Кто-то сомневался? Определен первый полуфиналист Итогового турнира АТР
ATP
13 ноября 2025, 08:50 |
239
0

Кто-то сомневался? Определен первый полуфиналист Итогового турнира АТР

Янник Синнер с двумя победами досрочно выиграл группу Бьорна Борга

13 ноября 2025, 08:50 |
239
0
Кто-то сомневался? Определен первый полуфиналист Итогового турнира АТР
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Итальянский теннисист Янник Синнер стал первым финалистом Итогового турнира АТР 2025, который проходит в Турине (Италия) с 9 по 16 ноября.

Итальянец добыл две победы в двух стартовых турах группы Бьорна Борга, переиграв Феликса Оже-Альяссима и Александра Зверева.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В последнем туре Синнер сыграет против Бена Шелтона – эта встреча не будет иметь турнирного значения (Шелтон потерял шансы на плей-офф).

В полуфинале Итогового турнира Янник сыграет против теннисиста, который займет второе место в квартете Джимми Коннорса.

Синнер в третий раз в карьере выступает на ATP Finals и в третий раз вышел из группы. В 2023 году он уступил в финале Новаку Джоковичу, а в прошлом сезоне одолел Тейлора Фритца в поединке за трофей.

С 2000 года Янник стал всего лишь четвертым игроком, трижды подряд выходившим в полуфинал Итогового турнира ATP после Роджера Федерера, Новака Джоковича и Стэна Вавринки.

Сейчас у Синнера 14 выигранных сетов подряд на ATP Finals.

По теме:
Синнер на Итоговом турнире АТР 2025 в очередной раз одолел Зверева
Янник Синнер – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Янник Синнер – Александр Зверев. Прогноз и анонс на матч ATP Finals 2025
Янник Синнер Итоговый турнир ATP статистические расклады
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алькарас может вылететь? Расклады в группе Коннорса перед последним туром
Теннис | 13 ноября 2025, 09:15 0
Алькарас может вылететь? Расклады в группе Коннорса перед последним туром
Алькарас может вылететь? Расклады в группе Коннорса перед последним туром

Все четыре теннисиста сохраняют шансы на плей-офф Итогового турнира АТР 2025

ВИДЕО. УАФ объяснила, почему у Динамо забрали пенальти в матче с ЛНЗ
Футбол | 13 ноября 2025, 04:50 9
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему у Динамо забрали пенальти в матче с ЛНЗ
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему у Динамо забрали пенальти в матче с ЛНЗ

Риццоли считает, что в матче киевлян с ЛНЗ арбитр разобрался правильно

БРИЕДИС: «Как вы можете ставить его выше Усика? Он его размажет»
Бокс | 13.11.2025, 08:15
БРИЕДИС: «Как вы можете ставить его выше Усика? Он его размажет»
БРИЕДИС: «Как вы можете ставить его выше Усика? Он его размажет»
Франция – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 13.11.2025, 07:35
Франция – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Франция – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Сборная Украины на выезде обыграла Францию
Футзал | 12.11.2025, 23:39
Сборная Украины на выезде обыграла Францию
Сборная Украины на выезде обыграла Францию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «Я выиграл его в карты, они какие-то бандиты были»
Александр УСИК: «Я выиграл его в карты, они какие-то бандиты были»
12.11.2025, 05:22 4
Бокс
В ПСЖ недовольны уровнем Забарного. Клуб принял радикальное решение
В ПСЖ недовольны уровнем Забарного. Клуб принял радикальное решение
12.11.2025, 07:08 14
Футбол
РЫБАЛКА: «Он начал переступать через Реброва и сам все решать»
РЫБАЛКА: «Он начал переступать через Реброва и сам все решать»
11.11.2025, 21:27
Футбол
Склоним головы. Чемпион Украины в составе Шахтера погиб под Бахмутом
Склоним головы. Чемпион Украины в составе Шахтера погиб под Бахмутом
12.11.2025, 09:00
Война
Леннокс ЛЬЮИС: «Он как бабай в боксе, его все боятся»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он как бабай в боксе, его все боятся»
12.11.2025, 05:42
Бокс
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Я не могу спокойно лечь спать из-за этого футболиста»
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Я не могу спокойно лечь спать из-за этого футболиста»
12.11.2025, 09:59
Футбол
Шапаренко высказался о премиальных за выход сборной Украины на ЧМ-2026
Шапаренко высказался о премиальных за выход сборной Украины на ЧМ-2026
12.11.2025, 04:05 2
Футбол
Украина U-19 разгромила сверстников из Албании на старте отбора к Евро U-19
Украина U-19 разгромила сверстников из Албании на старте отбора к Евро U-19
12.11.2025, 17:05
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем