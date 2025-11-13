Кто-то сомневался? Определен первый полуфиналист Итогового турнира АТР

Итальянский теннисист Янник Синнер стал первым финалистом Итогового турнира АТР 2025, который проходит в Турине (Италия) с 9 по 16 ноября.

Итальянец добыл две победы в двух стартовых турах группы Бьорна Борга, переиграв Феликса Оже-Альяссима и Александра Зверева.

В последнем туре Синнер сыграет против Бена Шелтона – эта встреча не будет иметь турнирного значения (Шелтон потерял шансы на плей-офф).

В полуфинале Итогового турнира Янник сыграет против теннисиста, который займет второе место в квартете Джимми Коннорса.

Синнер в третий раз в карьере выступает на ATP Finals и в третий раз вышел из группы. В 2023 году он уступил в финале Новаку Джоковичу, а в прошлом сезоне одолел Тейлора Фритца в поединке за трофей.

С 2000 года Янник стал всего лишь четвертым игроком, трижды подряд выходившим в полуфинал Итогового турнира ATP после Роджера Федерера, Новака Джоковича и Стэна Вавринки.

Сейчас у Синнера 14 выигранных сетов подряд на ATP Finals.