Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
12 ноября 2025, 20:38
0

Янник Синнер – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Итогового турнира АТР 2025

Янник Синнер – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

12 ноября итальянский теннисист Янник Синнер продолжит выступления на Итоговом турнире АТР 2025.

Во втором туре группы Бьорна Борога итальянец сыграет против Александра Зверева. Встреча начнется в 21:30 по Киеву.

Это будет 10-е очное противостояние. Счет 5:4 в пользу Яннику.

В одном квартете Синнер и Зверев выступают вместе с Феликсом Оже-Альяссимом и Беном Шелтоном.

📺 Видеотрансляция
Янник Синнер – Александр Зверев. Прогноз и анонс на матч ATP Finals 2025
Оже-Альяссим вырвал победу у Шелтона на Итоговом турнире АТР 2025
Бен Шелтон – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Янник Синнер Александр Зверев смотреть онлайн Итоговый турнир ATP
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
