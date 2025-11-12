Янник Синнер – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 ноября итальянский теннисист Янник Синнер продолжит выступления на Итоговом турнире АТР 2025.

Во втором туре группы Бьорна Борога итальянец сыграет против Александра Зверева. Встреча начнется в 21:30 по Киеву.

Это будет 10-е очное противостояние. Счет 5:4 в пользу Яннику.

В одном квартете Синнер и Зверев выступают вместе с Феликсом Оже-Альяссимом и Беном Шелтоном.