Против кого сыграет Месси? Определены пары 1/4 финала плей-офф MLS 2025

За океаном завершены все противостояния 1/8 финала плей-офф Major League Soccer (MLS), который проходили по формату bo3 (best of 3) – нужно было выиграть два матча у одного соперника, чтобы пройти дальше.

Три поединка потребовалось сразу в пяти противостояниях для определения сильнейшего:

Шарлотт – Нью Йорк Сити [счет серии – 1:2]

[счет серии – 1:2] Цинциннати – Коламбус Крю [счет серии – 2:1]

– Коламбус Крю [счет серии – 2:1] Интер Майами – Нэшвилл [счет серии – 2:1]

– Нэшвилл [счет серии – 2:1] Сан-Диего – Портленд Тимберс [счет серии – 2:1]

– Портленд Тимберс [счет серии – 2:1] Миннесота – Сиэтл Саундерс [счет серии – 2:1]

В еще трех хватило и двух игр:

Филадельфия Юнион – Чикаго Файр [счет серии – 2:0]

– Чикаго Файр [счет серии – 2:0] Ванкувер – Даллас [счет серии – 2:0]

– Даллас [счет серии – 2:0] Лос-Анджелес – Остин [счет серии – 2:0]

В 1/8 финала сыграли три команды, в составе которых выступают украинцы: Коламбус Крю (Евгений Чеберко), Лос-Анджелес (Артем Смоляков) и Остин (Александр Сваток). Далее продолжит играть только Смоляков вместе с Л-А. В четвертьфинале Лос-Анджелес поборется против Ванкувера и Томаса Мюллера.

Интер Майами и Лионель Месси в 1/4 финала встретятся с Цинциннати. Помимо Месси, за цаплей также выступают еще три экс-игрока Барсы: Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба. Тренером также является бывший игрок сине-гранатовых – Хавьер Маскерано.

Четвертьфиналы, или как они называются в США «Полуфиналы Конференций», состоятся в период с 23 по 25 ноября (по Киеву). Все противостояния последующих стадий будут проходить в формате одного матча. В случае ничьи в основное время будут назначены овертаймы, и при надобности – серия пенальти.

MLS 2025. Плей-офф, 1/4 финала