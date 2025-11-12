Против кого сыграет Месси? Определены пары 1/4 финала плей-офф MLS 2025
Интер Майами с Лео против Цинциннати, Лос-Анджелес и Смоляков vs Ванкувер и Мюллер
За океаном завершены все противостояния 1/8 финала плей-офф Major League Soccer (MLS), который проходили по формату bo3 (best of 3) – нужно было выиграть два матча у одного соперника, чтобы пройти дальше.
Три поединка потребовалось сразу в пяти противостояниях для определения сильнейшего:
- Шарлотт – Нью Йорк Сити [счет серии – 1:2]
- Цинциннати – Коламбус Крю [счет серии – 2:1]
- Интер Майами – Нэшвилл [счет серии – 2:1]
- Сан-Диего – Портленд Тимберс [счет серии – 2:1]
- Миннесота – Сиэтл Саундерс [счет серии – 2:1]
В еще трех хватило и двух игр:
- Филадельфия Юнион – Чикаго Файр [счет серии – 2:0]
- Ванкувер – Даллас [счет серии – 2:0]
- Лос-Анджелес – Остин [счет серии – 2:0]
В 1/8 финала сыграли три команды, в составе которых выступают украинцы: Коламбус Крю (Евгений Чеберко), Лос-Анджелес (Артем Смоляков) и Остин (Александр Сваток). Далее продолжит играть только Смоляков вместе с Л-А. В четвертьфинале Лос-Анджелес поборется против Ванкувера и Томаса Мюллера.
Интер Майами и Лионель Месси в 1/4 финала встретятся с Цинциннати. Помимо Месси, за цаплей также выступают еще три экс-игрока Барсы: Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба. Тренером также является бывший игрок сине-гранатовых – Хавьер Маскерано.
Четвертьфиналы, или как они называются в США «Полуфиналы Конференций», состоятся в период с 23 по 25 ноября (по Киеву). Все противостояния последующих стадий будут проходить в формате одного матча. В случае ничьи в основное время будут назначены овертаймы, и при надобности – серия пенальти.
MLS 2025. Плей-офф, 1/4 финала
- 24.11. 00:00 Цинциннати – Интер Майами
- 24.11. 02:30 Филадельфия Юнион – Нью-Йорк Сити
- 23.11. 04:30 Ванкувер – Лос-Анджелес
- 25.11. 05:00 Сан-Диего – Миннесота
