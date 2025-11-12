Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Против кого сыграет Месси? Определены пары 1/4 финала плей-офф MLS 2025
Major League Soccer
12 ноября 2025, 06:09 | Обновлено 12 ноября 2025, 06:23
401
0

Против кого сыграет Месси? Определены пары 1/4 финала плей-офф MLS 2025

Интер Майами с Лео против Цинциннати, Лос-Анджелес и Смоляков vs Ванкувер и Мюллер

12 ноября 2025, 06:09 | Обновлено 12 ноября 2025, 06:23
401
0
Против кого сыграет Месси? Определены пары 1/4 финала плей-офф MLS 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

За океаном завершены все противостояния 1/8 финала плей-офф Major League Soccer (MLS), который проходили по формату bo3 (best of 3) – нужно было выиграть два матча у одного соперника, чтобы пройти дальше.

Три поединка потребовалось сразу в пяти противостояниях для определения сильнейшего:

  • Шарлотт – Нью Йорк Сити [счет серии – 1:2]
  • Цинциннати – Коламбус Крю [счет серии – 2:1]
  • Интер Майами – Нэшвилл [счет серии – 2:1]
  • Сан-Диего – Портленд Тимберс [счет серии – 2:1]
  • Миннесота – Сиэтл Саундерс [счет серии – 2:1]

В еще трех хватило и двух игр:

  • Филадельфия Юнион – Чикаго Файр [счет серии – 2:0]
  • Ванкувер – Даллас [счет серии – 2:0]
  • Лос-Анджелес – Остин [счет серии – 2:0]

В 1/8 финала сыграли три команды, в составе которых выступают украинцы: Коламбус Крю (Евгений Чеберко), Лос-Анджелес (Артем Смоляков) и Остин (Александр Сваток). Далее продолжит играть только Смоляков вместе с Л-А. В четвертьфинале Лос-Анджелес поборется против Ванкувера и Томаса Мюллера.

Интер Майами и Лионель Месси в 1/4 финала встретятся с Цинциннати. Помимо Месси, за цаплей также выступают еще три экс-игрока Барсы: Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба. Тренером также является бывший игрок сине-гранатовых – Хавьер Маскерано.

Четвертьфиналы, или как они называются в США «Полуфиналы Конференций», состоятся в период с 23 по 25 ноября (по Киеву). Все противостояния последующих стадий будут проходить в формате одного матча. В случае ничьи в основное время будут назначены овертаймы, и при надобности – серия пенальти.

MLS 2025. Плей-офф, 1/4 финала

  • 24.11. 00:00 Цинциннати – Интер Майами
  • 24.11. 02:30 Филадельфия Юнион – Нью-Йорк Сити
  • 23.11. 04:30 Ванкувер – Лос-Анджелес
  • 25.11. 05:00 Сан-Диего – Миннесота

По теме:
Президент известного клуба заявил, что они могут подписать Месси
Легенды продолжают забивать: сколько голов у Месси и Роналду за карьеру?
Интер Майами – Нэшвилл – 4:0. Как Месси оформил дубль и ассист. Видео голов
Major League Soccer (MLS) статистические расклады Лионель Месси Артем Смоляков Александр Сваток Евгений Чеберко Шарлотт (MLS) Нью-Йорк Сити Коламбус Крю Интер Майами Нэшвилл (MLS) Сан-Диего (MLS) Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс Филадельфия Юнион Чикаго Файр Ванкувер Уайткэпс Даллас (MLS) Лос-Анджелес (MLS) Остин (MLS)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владислав ЛУПАШКО: «Меня не пускали в раздевалку. Такого еще не видел»
Футбол | 11 ноября 2025, 07:22 3
Владислав ЛУПАШКО: «Меня не пускали в раздевалку. Такого еще не видел»
Владислав ЛУПАШКО: «Меня не пускали в раздевалку. Такого еще не видел»

Тренер Карпат высказался о дисквалификации

Шапаренко высказался о премиальных за выход сборной Украины на ЧМ-2026
Футбол | 11 ноября 2025, 18:40 2
Шапаренко высказался о премиальных за выход сборной Украины на ЧМ-2026
Шапаренко высказался о премиальных за выход сборной Украины на ЧМ-2026

Команда может выйти на чемпионат мира

Реал и Париж разошлись миром в Лиге чемпионов, Челси отгрузил 6 мячей
Футбол | 12.11.2025, 06:05
Реал и Париж разошлись миром в Лиге чемпионов, Челси отгрузил 6 мячей
Реал и Париж разошлись миром в Лиге чемпионов, Челси отгрузил 6 мячей
Олег САЛЕНКО: «Там у всей команды зарплата меньше, чем у Ярмоленко»
Футбол | 11.11.2025, 22:45
Олег САЛЕНКО: «Там у всей команды зарплата меньше, чем у Ярмоленко»
Олег САЛЕНКО: «Там у всей команды зарплата меньше, чем у Ярмоленко»
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины потеряла звезду в преддверии игры с Францией
Футбол | 11.11.2025, 12:52
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины потеряла звезду в преддверии игры с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины потеряла звезду в преддверии игры с Францией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ужасная новость для Реброва. Лидер сборной Украины выбыл на длительный срок
Ужасная новость для Реброва. Лидер сборной Украины выбыл на длительный срок
10.11.2025, 13:47 47
Футбол
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
10.11.2025, 06:22 13
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Первая отставка сезона. Украинский клуб остался без тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Первая отставка сезона. Украинский клуб остался без тренера
11.11.2025, 10:29
Футзал
Сын Козловского дерзко обратился к отцу после победы ЛНЗ над Динамо
Сын Козловского дерзко обратился к отцу после победы ЛНЗ над Динамо
11.11.2025, 11:02 6
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Вот почему он сейчас лучший боксер. А Усик так может?»
Майк ТАЙСОН: «Вот почему он сейчас лучший боксер. А Усик так может?»
11.11.2025, 06:50 15
Бокс
Британский боксер: Нокаут Усика? Самый удивительный момент в истории бокса
Британский боксер: Нокаут Усика? Самый удивительный момент в истории бокса
10.11.2025, 17:48
Бокс
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
10.11.2025, 06:23 27
Футбол
Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика
Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика
11.11.2025, 08:33 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем