Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Дубль и ассист Месси вывели Интер Майами в четвертьфинал МЛС
МЛС США
Проходит дальше Интер Майами
09.11.2025 03:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:3 4 : 0
Нэшвилл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Major League Soccer
09 ноября 2025, 09:38 | Обновлено 09 ноября 2025, 10:25
385
0

ВИДЕО. Дубль и ассист Месси вывели Интер Майами в четвертьфинал МЛС

«Цапли» выиграли серию у «Нэшвилла» со счетом 2:1

09 ноября 2025, 09:38 | Обновлено 09 ноября 2025, 10:25
385
0
ВИДЕО. Дубль и ассист Месси вывели Интер Майами в четвертьфинал МЛС
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь с 8 на 9 ноября состоялся третий матч серии 1/8 финала МЛС между «Интер Майами» и «Нэшвиллом».

Игра прошла на стадионе «Чейз Стэдиум» в городе Форт-Лодердейл и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, которые благодаря этой победе вышли в четвертьфинал МЛС.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua.

Уже на 10-й минуте счет в матче открыл Месси, который подобрал мяч в центре, прошел с ним до линии штрафной и точно пробил в угол ворот соперника.

На 39-й минуте аргентинец удвоил преимущество своей команды, отправив мяч в пустые ворота после передачи Сильветти.

Во втором тайме хозяева забили еще два гола. Это сделал Альенде, который сначала замкнул прострел Альбы, а затем после передачи Месси вышел один на один с вратарем и красиво перебросил его.

MLS 2025. Плей-офф, 1/8 финала. Третий матч, 9 ноября

Интер Майами – Нэшвилл – 4:0 [счет в серии – 2:1]

Голы: Месси, 10, 39, Альенде, 73, 76

Видеообзор матча

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Тадео Альенде (Интер Майами), асcист Лионель Месси.
73’
ГОЛ ! Мяч забил Тадео Альенде (Интер Майами), асcист Хорди Альба.
39’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами), асcист Mateo Silvetti.
10’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами), асcист Тадео Альенде.
По теме:
ВИДЕО. Гол на 86-й минуте. Цинциннати выбил Коламбус Чеберко из плей-оф МЛС
Месси совершил 400-й ассист за карьеру. У кого больше?
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
Интер Майами Интер Милан U-19 Нэшвилл (MLS) Major League Soccer (MLS) Лионель Месси
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Во Франции раскрыли планы руководства ПСЖ на Забарного
Футбол | 08 ноября 2025, 09:31 2
Во Франции раскрыли планы руководства ПСЖ на Забарного
Во Франции раскрыли планы руководства ПСЖ на Забарного

Французский гранд верит в потенциал украинца

Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 08 ноября 2025, 21:21 13
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals

Эрлинг Холанд готов перейти в Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Футбол | 09.11.2025, 09:47
Эрлинг Холанд готов перейти в Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Эрлинг Холанд готов перейти в Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
ДЕ РОCСИ: «Я оценил Малиновского как соперника, но он не будет играть»
Футбол | 08.11.2025, 10:19
ДЕ РОCСИ: «Я оценил Малиновского как соперника, но он не будет играть»
ДЕ РОCСИ: «Я оценил Малиновского как соперника, но он не будет играть»
Шахтер – СК Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 09.11.2025, 07:15
Шахтер – СК Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – СК Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
08.11.2025, 07:02 6
Футбол
Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
07.11.2025, 19:35 4
Теннис
Сборная Украины стартует в новом турнире. В чем смысл и кто соперники
Сборная Украины стартует в новом турнире. В чем смысл и кто соперники
07.11.2025, 11:05 1
Хоккей
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
07.11.2025, 08:06 3
Футбол
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
08.11.2025, 12:27 2
Футбол
МОУРИНЬО: «Мы не просили Судакова это делать, поэтому я принял решение»
МОУРИНЬО: «Мы не просили Судакова это делать, поэтому я принял решение»
08.11.2025, 06:22 1
Футбол
В команде Усика выступили с условием для боя против Мозеса Итаумы
В команде Усика выступили с условием для боя против Мозеса Итаумы
08.11.2025, 05:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем