ВИДЕО. Дубль и ассист Месси вывели Интер Майами в четвертьфинал МЛС

В ночь с 8 на 9 ноября состоялся третий матч серии 1/8 финала МЛС между «Интер Майами» и «Нэшвиллом».

Игра прошла на стадионе «Чейз Стэдиум» в городе Форт-Лодердейл и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, которые благодаря этой победе вышли в четвертьфинал МЛС.

Уже на 10-й минуте счет в матче открыл Месси, который подобрал мяч в центре, прошел с ним до линии штрафной и точно пробил в угол ворот соперника.

На 39-й минуте аргентинец удвоил преимущество своей команды, отправив мяч в пустые ворота после передачи Сильветти.

Во втором тайме хозяева забили еще два гола. Это сделал Альенде, который сначала замкнул прострел Альбы, а затем после передачи Месси вышел один на один с вратарем и красиво перебросил его.

MLS 2025. Плей-офф, 1/8 финала. Третий матч, 9 ноября

Интер Майами – Нэшвилл – 4:0 [счет в серии – 2:1]

Голы: Месси, 10, 39, Альенде, 73, 76

Видеообзор матча