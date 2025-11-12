Один из ключевых футболистов Барселоны близок к возвращению после травмы

28-летний вингер «Барселоны» Рафинья продолжает восстановление после травмы и уже второй день занимается по индивидуальной программе, сообщает Mundo Deportivo.

Восстановительный процесс подходит к завершению, и ожидается, что в ближайшее время футболист сможет вернуться к тренировкам с основной группой.

В клубе рассчитывают, что бразилец будет готов к матчу 13-го тура Ла Лиги против «Атлетика» из Бильбао, который состоится после паузы на игры национальных сборных.

Напомним, что в конце сентября Рафинья получил повреждение в поединке 6-го тура чемпионата Испании против «Овьедо» (3:1), а позже травма дала о себе знать повторно во время одной из тренировок.

В текущем сезоне футболист провёл семь матчей за «Барселону» во всех турнирах, забив три гола и отдав две результативные передачи. Напомним, что ранее бразильский вингер каталонцев впервые высказался о пятом месте в рейтинге Золотого мяча 2025 года