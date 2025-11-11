Олег ШЕЛАЕВ: «В таких поединках только так и бывает»

Экс-игрок сборной Украины Олег Шелаев в эксклюзивном интервью для Sport.ua сделал прогноз на матч квалификации чемпионата мира, в котором «желто-синие» сыграют с Францией:

«Пусть это будут и банальные слова, но для сборной Украины матч против Франции будет очень сложным. Нужно готовиться к тому, что большая часть игры пройдет на нашей половине поля, поэтому главным для «сине-желтых» будет организованность в обороне и самоотдача. В таких поединках только так и бывает. Если удастся собрать все силы в кулак, то можем зацепиться за ничью».

Также Шелаев спрогнозировал точный счет матча – ничья со счетом 1:1.

Поединок между сборными Украины и Франции состоится 13 ноября в 21:45 по киевскому времени.