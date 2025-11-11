Один забьем. Отечественные специалисты вынесли вердикт сборной Украины
13 ноября наша национальная команда проведет отборочный матч ЧМ-2026 против сборной Франции
В отборочном турнире чемпионата мира 2026 года в группе D осталось сыграть два тура. Что светит сборной Украины, которая имеет шанс пробиться на Мундиаль, в ближайшем поединке против французов? Этот вопрос журналист сайта Sport.ua адресовал авторитетным отечественным специалистам, спрогнозировавшим счет предстоящей встречи в Париже.
Турнирная таблица
|Группа D
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Франция
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|13.11.25 21:45 Франция - УКРАИНА13.10.25 Исландия 2:2 Франция10.10.25 Франция 3:0 Азербайджан09.09.25 Франция 2:1 Исландия05.09.25 УКРАИНА 0:2 Франция
|10
|2
|УКРАИНА
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|13.11.25 21:45 Франция - УКРАИНА13.10.25 УКРАИНА 2:1 Азербайджан10.10.25 Исландия 3:5 УКРАИНА09.09.25 Азербайджан 1:1 УКРАИНА05.09.25 УКРАИНА 0:2 Франция
|7
|3
|Исландия
|4
|1
|1
|2
|11 - 9
|13.11.25 19:00 Азербайджан - Исландия13.10.25 Исландия 2:2 Франция10.10.25 Исландия 3:5 УКРАИНА09.09.25 Франция 2:1 Исландия05.09.25 Исландия 5:0 Азербайджан
|4
|4
|Азербайджан
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|13.11.25 19:00 Азербайджан - Исландия13.10.25 УКРАИНА 2:1 Азербайджан10.10.25 Франция 3:0 Азербайджан09.09.25 Азербайджан 1:1 УКРАИНА05.09.25 Исландия 5:0 Азербайджан
|1
Оставшиеся матчи
13.11.25
- Азербайджан – Исландия – 19:00
- Франция – Украина – 21:45
16.11.25
- Азербайджан – Франция – 19:00
- Украина – Исландия – 19:00
Андрей Воробей
Франция – Украина – 3:1
«В матчах своей сборной всегда ждешь положительного результата, однако в этой игре у «сине-желтых» немного шансов на успех. Очень сложно будет противостоять скоростным французским исполнителям, поскольку наша защита не так быстра. Тем более, что на своем поле подопечные Дидье Дешама выглядят очень мощно, поэтому они и победят».
Иван Гецко
Франция – Украина – 1:1
«Очень бы хотелось, чтобы главный тренер нашей сборной Сергей Ребров сделал так, чтобы у команды хватило сил на второй и он же решающий матч этой спарки против команды Исландии, иначе болельщики вряд ли это поймут. А что касается поединка против Франции, то при всех раскладах, не хочется упасть лицом в грязь. Не думаю, что и французы будут сильно нагнетать, их, по большому счету, устраивает и ничья».
Сергей Кравченко
Франция – Украина – 1:1
«Я по жизни оптимист, поэтому очень хочется, чтобы «сине-желтые уехали из Парижа не с пустыми руками. 1:1 – это был бы топовый для нас вариант. Вне всякого сомнения, что Франция будет доминировать. Будем надеяться на нашу организацию игры в обороне, контратаки и на удачу. Без нее в этом поединке никак».
Эдуард Цихмейструк
Франция – Украина – 2:1
«Это будет крайне сложный поединок для «сине-желтых». Франция – это-топ сборная Европы, в матчах с которой никому не бывает легко. Я рассчитываю на то, что наша команда сыграет свою наилучшую игру, но при этом необходимо сохранить силы на матч с Исландией. Поэтому я не исключаю, что в Париже может быть и не оптимальный состав».
Олег Шелаев
Франция – Украина – 1:1
«Пусть это будут и банальные слова, но для сборной Украины матч против Франции будут очень сложным. Нужно готовиться к тому, что большая часть игры пройдет на нашей половине поля, поэтому главным для «сине-желтых» будет организованность в обороне и самоотдача. В таких поединках только так и бывает. Если удастся собрать все силы в кулак, то можем зацепиться за ничью».
