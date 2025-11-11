Шапаренко высказался о премиальных за выход сборной Украины на ЧМ-2026

Хавбек Динамо Николай Шапаренко надеется, что сборная Украины удачно сыграет с Францией и Исландией в решающих матчах отбора н ЧМ-2026.

«Боевой настрой, это самый важный сбор получается. Остались такие матчи... Надеюсь, что все будет хорошо. Какой план на матчи? Просто хотим на чемпионат мира выйти, там уже не так важно, какой счет».

«Премиальные? Честно говоря, я ничего не знаю за премиальные – мы хотим исполнить мечту и выйти на ЧМ», – сказал Шапаренко.

Победа в группе выведет команду на ЧМ-2026, а второе место отправит в плей-офф.