Шапаренко высказался о премиальных за выход сборной Украины на ЧМ-2026
Команда может выйти на чемпионат мира
Хавбек Динамо Николай Шапаренко надеется, что сборная Украины удачно сыграет с Францией и Исландией в решающих матчах отбора н ЧМ-2026.
«Боевой настрой, это самый важный сбор получается. Остались такие матчи... Надеюсь, что все будет хорошо. Какой план на матчи? Просто хотим на чемпионат мира выйти, там уже не так важно, какой счет».
«Премиальные? Честно говоря, я ничего не знаю за премиальные – мы хотим исполнить мечту и выйти на ЧМ», – сказал Шапаренко.
Победа в группе выведет команду на ЧМ-2026, а второе место отправит в плей-офф.
|Группа D
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Франция
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|13.11.25 21:45 Франция - УКРАИНА13.10.25 Исландия 2:2 Франция10.10.25 Франция 3:0 Азербайджан09.09.25 Франция 2:1 Исландия05.09.25 УКРАИНА 0:2 Франция
|10
|2
|УКРАИНА
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|13.11.25 21:45 Франция - УКРАИНА13.10.25 УКРАИНА 2:1 Азербайджан10.10.25 Исландия 3:5 УКРАИНА09.09.25 Азербайджан 1:1 УКРАИНА05.09.25 УКРАИНА 0:2 Франция
|7
|3
|Исландия
|4
|1
|1
|2
|11 - 9
|13.11.25 19:00 Азербайджан - Исландия13.10.25 Исландия 2:2 Франция10.10.25 Исландия 3:5 УКРАИНА09.09.25 Франция 2:1 Исландия05.09.25 Исландия 5:0 Азербайджан
|4
|4
|Азербайджан
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|13.11.25 19:00 Азербайджан - Исландия13.10.25 УКРАИНА 2:1 Азербайджан10.10.25 Франция 3:0 Азербайджан09.09.25 Азербайджан 1:1 УКРАИНА05.09.25 Исландия 5:0 Азербайджан
|1
