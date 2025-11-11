Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Transfermarkt: Тимощук имеет два гражданства – Украины и россии
Россия
11 ноября 2025, 12:00 | Обновлено 11 ноября 2025, 12:02
675
6

Известный портал подтверждает догадки экс-супруги бывшего хавбека «сине-желтых»

6 Comments
Transfermarkt: Тимощук имеет два гражданства – Украины и россии

46-летний бывший полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Тимощук, который после завершения игровой карьеры осел в россии и работает там в тренерском штабе «зенита», обзавелся гражданством этой страны.

Информацию об этом публикует портал Transfermarkt, на котором в графе «Гражданство» у Тимощука указаны Украина и россия.

transfermarkt.co.uk

Официально о получении Тимощуком российского паспорта не сообщалось, равно как и на сайте «зенита» Анатолий значится гражданином Украины, рожденным в Луцке.

Ранее вокруг гражданства Тимощука, который после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны не осудил действия страны-агрессора, а остался жить и работать на ее территории как ни в чем не бывало, ходило множество спекуляций.

В частности, были данные, что Тимощук якобы стал гражданином Румынии, а о том, что Анатолий имеет паспорт гражданина рф в интервью рассказывала его экс-супруга Надежда Навроцкая.

российское гражданство смена гражданства украинское гражданство Зенит Санкт-Петербург Анатолий Тимощук
Алексей Сливченко Источник: Transfermarkt
Комментарии 6
Maks23
Зачем про этого дятла вообще писать и напоминать о его существовании...
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Prokop
Скотиняка
Ответить
0
grifon.
а скільки він коштує?
Ответить
0
Lucky_Loser
щуряча морда. ніколи він мені не подобався, ні як футболіст ні як людина
Ответить
-1
Battersea
дурко,
 его бы земляки с Волыни лучше бы германский паспорт получили🇩🇪
Ответить
-2
