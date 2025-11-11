Transfermarkt: Тимощук имеет два гражданства – Украины и россии
Известный портал подтверждает догадки экс-супруги бывшего хавбека «сине-желтых»
46-летний бывший полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Тимощук, который после завершения игровой карьеры осел в россии и работает там в тренерском штабе «зенита», обзавелся гражданством этой страны.
Информацию об этом публикует портал Transfermarkt, на котором в графе «Гражданство» у Тимощука указаны Украина и россия.
Официально о получении Тимощуком российского паспорта не сообщалось, равно как и на сайте «зенита» Анатолий значится гражданином Украины, рожденным в Луцке.
Ранее вокруг гражданства Тимощука, который после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны не осудил действия страны-агрессора, а остался жить и работать на ее территории как ни в чем не бывало, ходило множество спекуляций.
В частности, были данные, что Тимощук якобы стал гражданином Румынии, а о том, что Анатолий имеет паспорт гражданина рф в интервью рассказывала его экс-супруга Надежда Навроцкая.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем Довбик получил травму мышцы бедра в матче против Удинезе
WBO и IBF проведут совместную конференцию
его бы земляки с Волыни лучше бы германский паспорт получили🇩🇪