Transfermarkt: Тимощук имеет два гражданства – Украины и россии

46-летний бывший полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Тимощук, который после завершения игровой карьеры осел в россии и работает там в тренерском штабе «зенита», обзавелся гражданством этой страны.

Информацию об этом публикует портал Transfermarkt, на котором в графе «Гражданство» у Тимощука указаны Украина и россия.

transfermarkt.co.uk

Официально о получении Тимощуком российского паспорта не сообщалось, равно как и на сайте «зенита» Анатолий значится гражданином Украины, рожденным в Луцке.

Ранее вокруг гражданства Тимощука, который после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны не осудил действия страны-агрессора, а остался жить и работать на ее территории как ни в чем не бывало, ходило множество спекуляций.

В частности, были данные, что Тимощук якобы стал гражданином Румынии, а о том, что Анатолий имеет паспорт гражданина рф в интервью рассказывала его экс-супруга Надежда Навроцкая.