Экс-жена Тимощука предположила, получил ли Тимощук паспорт рф

Надежда Навроцкая, бывшая жена экс-футболиста национальной сборной Украины Анатолия Тимощука, предположила, получил ли предатель Украины российское гражданство:

«Думаю, что Тимощук уже имеет паспорт гражданина рф. Вот недавно Толик в Казахстан летал. Может, хочет там главным тренером пристроиться вместо Кержакова. Но это будет позорище, если Казахстан его примет».

Ранее Надежда Навроцкая высказалась относительно последних новостей об Анатолии Тимощуке, который передал футболку на аукцион для помощи россиянам в Курской области.