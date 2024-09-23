Другие новости23 сентября 2024, 11:32 | Обновлено 23 сентября 2024, 11:53
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Экс-жена Тимощука предположила, получил ли Тимощук паспорт рф
Надежда Навроцкая считает, что Анатолий уже стал полноценным россиянином
23 сентября 2024, 11:32 | Обновлено 23 сентября 2024, 11:53
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Надежда Навроцкая, бывшая жена экс-футболиста национальной сборной Украины Анатолия Тимощука, предположила, получил ли предатель Украины российское гражданство:
«Думаю, что Тимощук уже имеет паспорт гражданина рф. Вот недавно Толик в Казахстан летал. Может, хочет там главным тренером пристроиться вместо Кержакова. Но это будет позорище, если Казахстан его примет».
Ранее Надежда Навроцкая высказалась относительно последних новостей об Анатолии Тимощуке, который передал футболку на аукцион для помощи россиянам в Курской области.
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Подоїла, як типова утриманка, заможного чоловіка в минулому і тепер от коментує приватне життя колишнього.
Що цікаво Тимощук ніяк не коментує особисте життя пані Навроцької.
Чому пані Навроцька не розкаже про себе?
За що живе, як заробляє на проживання?
В чиїх інтересах коментує справи колишнього чоловіка?