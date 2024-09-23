Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-жена Тимощука предположила, получил ли Тимощук паспорт рф
Другие новости
23 сентября 2024, 11:32 | Обновлено 23 сентября 2024, 11:53
1304
1

Экс-жена Тимощука предположила, получил ли Тимощук паспорт рф

Надежда Навроцкая считает, что Анатолий уже стал полноценным россиянином

23 сентября 2024, 11:32 | Обновлено 23 сентября 2024, 11:53
1304
1
Экс-жена Тимощука предположила, получил ли Тимощук паспорт рф
Анатолий Тимощук

Надежда Навроцкая, бывшая жена экс-футболиста национальной сборной Украины Анатолия Тимощука, предположила, получил ли предатель Украины российское гражданство:

«Думаю, что Тимощук уже имеет паспорт гражданина рф. Вот недавно Толик в Казахстан летал. Может, хочет там главным тренером пристроиться вместо Кержакова. Но это будет позорище, если Казахстан его примет».

Ранее Надежда Навроцкая высказалась относительно последних новостей об Анатолии Тимощуке, который передал футболку на аукцион для помощи россиянам в Курской области.

По теме:
«Сказки». Экс-жена Тимощука высказалась о службе его отца в ТрО
Бывшая жена Тимощука объяснила, почему Анатолий помогает россии
«Е****й п*****с». Экс-игрок сборной Украины коротко высказался о Тимощуке
Надежда Навроцкая Анатолий Тимощук российское гражданство смена гражданства
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Карл ФРОЧ: «Дюбуа – не чемпион мира, но реванш с Усиком...»
Бокс | 23 сентября 2024, 08:27 4
Карл ФРОЧ: «Дюбуа – не чемпион мира, но реванш с Усиком...»
Карл ФРОЧ: «Дюбуа – не чемпион мира, но реванш с Усиком...»

Именитый британец высказался о Даниэле

Кризис на фабрике талантов. Почему Реал Сосьедад ждет спад после прогресса
Футбол | 23 сентября 2024, 12:01 0
Кризис на фабрике талантов. Почему Реал Сосьедад ждет спад после прогресса
Кризис на фабрике талантов. Почему Реал Сосьедад ждет спад после прогресса

Оцениваем ситуацию в испанском клубе

Рома – Удинезе – 3:0. Как забил и ассистировал Довбик. Видео голов и обзор
Футбол | 22.09.2024, 21:25
Рома – Удинезе – 3:0. Как забил и ассистировал Довбик. Видео голов и обзор
Рома – Удинезе – 3:0. Как забил и ассистировал Довбик. Видео голов и обзор
Шахтер – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 23.09.2024, 10:41
Шахтер – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Лацио
Футбол | 23.09.2024, 11:05
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Лацио
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Лацио
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Nick.Grabowski
А пані Навроцька чому так переймається справами колишнього чоловіка? 
Подоїла, як типова утриманка, заможного чоловіка в минулому і тепер от коментує приватне життя колишнього. 
Що цікаво Тимощук ніяк не коментує особисте життя пані Навроцької.
Чому пані Навроцька не розкаже про себе? 
За що живе, як заробляє на проживання?
В чиїх інтересах коментує справи колишнього чоловіка?
Ответить
-5
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Даниэль Дюбуа – Энтони Джошуа. Как уничтожили ЭйДжея. Видео боя и нокаута
Даниэль Дюбуа – Энтони Джошуа. Как уничтожили ЭйДжея. Видео боя и нокаута
22.09.2024, 01:08 1
Бокс
Новый коуч – сразу разгром. Рома с голом и ассистом Довбика разбила Удинезе
Новый коуч – сразу разгром. Рома с голом и ассистом Довбика разбила Удинезе
22.09.2024, 20:55 25
Футбол
Эй Джей не вернулся. Дюбуа сенсационно нокаутировал Джошуа в Лондоне!
Эй Джей не вернулся. Дюбуа сенсационно нокаутировал Джошуа в Лондоне!
22.09.2024, 00:33 97
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины ляжет под нож. Получил жуткую травму 
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины ляжет под нож. Получил жуткую травму 
21.09.2024, 20:53 5
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, который бы победил Усика и Кличко
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, который бы победил Усика и Кличко
21.09.2024, 08:17
Бокс
Футзал ЧМ. Турнирные таблицы. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала
Футзал ЧМ. Турнирные таблицы. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала
21.09.2024, 19:51 2
Футзал
ВИДЕО. 2-й мяч за Рому! Довбик забил гол неожиданному лидеру Серии А
ВИДЕО. 2-й мяч за Рому! Довбик забил гол неожиданному лидеру Серии А
22.09.2024, 19:27 65
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Рух
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Рух
21.09.2024, 08:13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем