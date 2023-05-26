Предатель Украины анатолий тимощук, тренер питерского зенита, получил паспорт Румынии, информирует Профутбол.

Стали известны подробности получения гражданства. Все выставлено так, якобы у него бабушка-румынка!

Правда ли это, или онотоле тимощеску предоставил поддельные документы?

Напомним, в Украине двойное гражданство запрещено. Однако паспорт Румынии позволит онотолию свободно перемещаться по странам Евросоюза.

С началом войны тимощеску не только не осудил действия рф, но и продолжает работать на страну-агрессора. За это его справедливо лишили в Украине всех футбольных званий и регалий.

ВИДЕО. Тимощук взял себе гражданство Румынии. Подделаны документы бабушки?