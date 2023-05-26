Тимощук взял себе гражданство Румынии. Подделаны документы бабушки?
Предателя Украины теперь надо называть онотоле тимощеску
Предатель Украины анатолий тимощук, тренер питерского зенита, получил паспорт Румынии, информирует Профутбол.
Стали известны подробности получения гражданства. Все выставлено так, якобы у него бабушка-румынка!
Правда ли это, или онотоле тимощеску предоставил поддельные документы?
Напомним, в Украине двойное гражданство запрещено. Однако паспорт Румынии позволит онотолию свободно перемещаться по странам Евросоюза.
С началом войны тимощеску не только не осудил действия рф, но и продолжает работать на страну-агрессора. За это его справедливо лишили в Украине всех футбольных званий и регалий.
ВИДЕО. Тимощук взял себе гражданство Румынии. Подделаны документы бабушки?
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