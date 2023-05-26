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  4. Тимощук взял себе гражданство Румынии. Подделаны документы бабушки?
Россия
26 мая 2023, 22:10 | Обновлено 26 мая 2023, 22:25
1709
8

Тимощук взял себе гражданство Румынии. Подделаны документы бабушки?

Предателя Украины теперь надо называть онотоле тимощеску

26 мая 2023, 22:10 | Обновлено 26 мая 2023, 22:25
1709
8
Тимощук взял себе гражданство Румынии. Подделаны документы бабушки?
YouTube. онотоле тимощеску

Предатель Украины анатолий тимощук, тренер питерского зенита, получил паспорт Румынии, информирует Профутбол.

Стали известны подробности получения гражданства. Все выставлено так, якобы у него бабушка-румынка!

Правда ли это, или онотоле тимощеску предоставил поддельные документы?

Напомним, в Украине двойное гражданство запрещено. Однако паспорт Румынии позволит онотолию свободно перемещаться по странам Евросоюза.

С началом войны тимощеску не только не осудил действия рф, но и продолжает работать на страну-агрессора. За это его справедливо лишили в Украине всех футбольных званий и регалий.

ВИДЕО. Тимощук взял себе гражданство Румынии. Подделаны документы бабушки?

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Источник Профутбол Digital
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Комментарии 8
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Балабольченко Ломпаченко
Онотоле Пи*ореску
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+10
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Mykhailo Stepanov
ну і гнидаааа...
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+9
20052011
Мразь и тимощук - слова синонимы. Оно тупое животное. Бедные родители!
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+7
GloryUkraine
Замість переливати з пустого в порожнє краще офіційно звернутися до румунського уряду та  анулювати це фейкове громадянство, а краще якщо румуни за фальсифікацію його ще й оголосять в розшук.
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+2
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brighi10
Напомню, что этот патриот единственный разговаривал на мове и пел гимн в в сборной в средине 2000х когда это было не популярно...поэтому, когда вам говорят "чому не на мові" -  вспоминайте сразу этого предателя щирого
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+1
Выталкиватель парашутистов
На подвійне громадянство в Україні  ніхто не звертає уваги, тим паче - у футболі. Багато керівників регіональних асоціацій футболу мають паспорти других країн - Львівської, Ів.Франківської, Херсонської, Запоріжської, Одеської... Деякі наші арбітри ПЛ також мають паспорти країн Евросоюзу, в УАФ про це знають, але мовчать- не на часі....
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+1
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