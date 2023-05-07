Питерский «зенит», выиграв у московского «спартака» (3:2), досрочно стал чемпионом эрефии в 10-й раз в истории.

Команда из санкт-петербурга, набрав 64 очка, с помощью кровавых денег газпрома выиграла золотые медали в пятый раз подряд.

За 4 тура до финиша болотного чемпионата на втором месте – цска (51), далее идут ростов (50), спартак (49) и ахмат (43).

Это 10-й титул команды в истории с учетом чемпионата СССР (1984, 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023).

Таким образом, «зенит» получил право нанести вторую звезду на форму (пять побед = одна звезда).

Украинский предатель анатолий тимощук, ассистент тренера зенита, будет носить футболку с двумя звездами вместо одной.

Однако «зенит» и тимощук не смогут сыграть в Лиге чемпионов, поскольку клубы из рф дисквалифицированы из еврокубков.