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  4. Тимощук теперь будет носить футболку с двумя звездами. За что такая честь?
Россия
07 мая 2023, 22:00 | Обновлено 07 мая 2023, 22:16
1159
3

Тимощук теперь будет носить футболку с двумя звездами. За что такая честь?

Питерский «зенит» в 10-й раз выиграл национальный чемпионат

07 мая 2023, 22:00 | Обновлено 07 мая 2023, 22:16
1159
3
Тимощук теперь будет носить футболку с двумя звездами. За что такая честь?
зенит. анатолий тимощук

Питерский «зенит», выиграв у московского «спартака» (3:2), досрочно стал чемпионом эрефии в 10-й раз в истории.

Команда из санкт-петербурга, набрав 64 очка, с помощью кровавых денег газпрома выиграла золотые медали в пятый раз подряд.

За 4 тура до финиша болотного чемпионата на втором месте – цска (51), далее идут ростов (50), спартак (49) и ахмат (43).

Это 10-й титул команды в истории с учетом чемпионата СССР (1984, 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023).

Таким образом, «зенит» получил право нанести вторую звезду на форму (пять побед = одна звезда).

Украинский предатель анатолий тимощук, ассистент тренера зенита, будет носить футболку с двумя звездами вместо одной.

Однако «зенит» и тимощук не смогут сыграть в Лиге чемпионов, поскольку клубы из рф дисквалифицированы из еврокубков.

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чемпионат россии по футболу Зенит Санкт-Петербург Анатолий Тимощук Спартак Москва ЦСКА Москва Ростов Ахмат Грозный
Источник Sport.ua
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Gargantua
может это две дырочки?
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0
romario1501
Хто це чи правильніше що це ??)
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0
Михайло Брижак
Ну и зачем нам знать кто там какого место занял и сколько звёзд будет носить Тимощук?
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0
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