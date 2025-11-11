Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал принял решение по Лунину. После международной паузы будет сюрприз
Испания
11 ноября 2025, 23:02
Реал принял решение по Лунину. После международной паузы будет сюрприз

Андрей получит шанс сыграть в следующем матче

Реал принял решение по Лунину. После международной паузы будет сюрприз
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» в матче 12-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано» сыграл вничью 0:0 и не смог заработать три очка. Во время поединка получил травму голкипер Тибо Куртуа, из-за чего пропустит следующие матчи сборной Бельгии.

После международной паузы клуб не планирует форсировать возвращение бельгийца, поэтому в следующем туре против «Эльче» в воротах, вероятно, выйдет украинский голкипер Андрей Лунин. Он уже неоднократно демонстрировал надежную игру в составе «Реала» на замене и готов воспользоваться шансом.

В этом сезоне Лунин так и не получил игровой практики. Вратарь может сыграть в Кубке Испании только в 2026 году. Ранее стало известно, что Лунин не захотел играть за сборную из-за решения Реброва

Дмитрий Олийченко
