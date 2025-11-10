Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  КОНОПЛЯ: «Как одолеть Францию? Дисциплина бьет класс. Надо воспользоваться»
Чемпионат мира
10 ноября 2025, 22:51 | Обновлено 10 ноября 2025, 23:24
КОНОПЛЯ: «Как одолеть Францию? Дисциплина бьет класс. Надо воспользоваться»

Защитник сборной Украины поделился мыслями перед матчами квалификации ЧМ

КОНОПЛЯ: «Как одолеть Францию? Дисциплина бьет класс. Надо воспользоваться»
Профутбол. Ефим Конопля

Защитник Шахтера и сборной Украины Ефим Конопля поделился мыслями накануне матчей квалификации ЧМ-2026 против Франции и Исландии:

– Ну, конечно, хорошо, что Шахтер победил Полтаву. Самое главное, что добились положительного результата, смогли еще оторваться от наших преследователей. Да, едем в сборную. Ребята, которые не едут, тоже остаются в хорошем настроении перед следующими матчами.

– Скажи, какое настроение перед сборной, ведь впереди два очень важных поединка – Франция и Исландия. Как, по твоему мнению, нужно сыграть с Францией, чтобы был положительный результат?

– Чтобы был положительный результат, конечно, нужно победить. Но будем делать от себя все возможное, как всегда, а там посмотрим, повезет нам или нет.

– С Исландией уже играли, знаете эту сборную, тогда был фееричный матч, который запомнился. Сейчас, по твоему мнению, будет совсем другая игра?

– Нужно проанализировать ту игру, особенно мне лично, потому что, наверное, тогда я провел один из худших своих матчей. И подойти в хорошем настроении, в позитивном состоянии – и ментально, и физически – и показать наш максимум. Надеюсь, все будет хорошо.

– Вы когда-то уже играли с Францией в гостях, тогда был очень неудачный матч для нас, счет 7:1. Сейчас, не хочется вспоминать негатив, но все же – какой твой рецепт успеха против топ-сборной, против Франции?

– Когда-то мой тренер еще в одесской академии говорил, что дисциплина бьет класс. Попробуем этим воспользоваться.

– Что пожелаешь и, возможно, пригласишь болельщиков в Варшаву, чтобы поддержали Украину?

– Я надеюсь, да, конечно. Все знают, что в Польше очень много наших людей. Так что приходите, приходите болеть, поддерживать нас. Мы очень-очень нуждаемся в вашей поддержке.

сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу Франция - Украина ЧМ-2026 по футболу Ефим Конопля Шахтер Донецк
Николай Степанов
