КОНОПЛЯ: «Как одолеть Францию? Дисциплина бьет класс. Надо воспользоваться»
Защитник сборной Украины поделился мыслями перед матчами квалификации ЧМ
Защитник Шахтера и сборной Украины Ефим Конопля поделился мыслями накануне матчей квалификации ЧМ-2026 против Франции и Исландии:
– Ну, конечно, хорошо, что Шахтер победил Полтаву. Самое главное, что добились положительного результата, смогли еще оторваться от наших преследователей. Да, едем в сборную. Ребята, которые не едут, тоже остаются в хорошем настроении перед следующими матчами.
– Скажи, какое настроение перед сборной, ведь впереди два очень важных поединка – Франция и Исландия. Как, по твоему мнению, нужно сыграть с Францией, чтобы был положительный результат?
– Чтобы был положительный результат, конечно, нужно победить. Но будем делать от себя все возможное, как всегда, а там посмотрим, повезет нам или нет.
– С Исландией уже играли, знаете эту сборную, тогда был фееричный матч, который запомнился. Сейчас, по твоему мнению, будет совсем другая игра?
– Нужно проанализировать ту игру, особенно мне лично, потому что, наверное, тогда я провел один из худших своих матчей. И подойти в хорошем настроении, в позитивном состоянии – и ментально, и физически – и показать наш максимум. Надеюсь, все будет хорошо.
– Вы когда-то уже играли с Францией в гостях, тогда был очень неудачный матч для нас, счет 7:1. Сейчас, не хочется вспоминать негатив, но все же – какой твой рецепт успеха против топ-сборной, против Франции?
– Когда-то мой тренер еще в одесской академии говорил, что дисциплина бьет класс. Попробуем этим воспользоваться.
– Что пожелаешь и, возможно, пригласишь болельщиков в Варшаву, чтобы поддержали Украину?
– Я надеюсь, да, конечно. Все знают, что в Польше очень много наших людей. Так что приходите, приходите болеть, поддерживать нас. Мы очень-очень нуждаемся в вашей поддержке.
