ФОТО. Сборная Украины прибыла в Париж на матч квалификации ЧМ
Сине-желтые 13 ноября сыграют важный поединок с командой Франции
Сборная Украины прибыла в Париж на матч квалификации чемпионата мира 2026.
Сбор начинается в понедельник, 10 ноября. Футболисты, выступающие в чемпионате Украины, поехали поездом и автобусом в польский Жешув, откуда самолетом отправились в столицу Франции. В Париже к команде присоединятся легионеры.
Сборная Украины сыграет в решающих матчах отбора на чемпионат мира 2026 по футболу против Франции (13 ноября) и Исландии (16 ноября).
Турнирное положение в группе: Франция (10 очков), Украина (7), Исландия (4), Азербайджан (1).
Игра между Францией и Украиной пройдет 13 ноября в 21:45 на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.
перемогти Французів нам, зараз, це нереально! Не бачу як і головне
з ким! За нічью поборотися буде навіть важко! Але цей один бал нам дуже потрібен. З 🙏🙏🙏