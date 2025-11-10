Сборная Украины прибыла в Париж на матч квалификации чемпионата мира 2026.

Сбор начинается в понедельник, 10 ноября. Футболисты, выступающие в чемпионате Украины, поехали поездом и автобусом в польский Жешув, откуда самолетом отправились в столицу Франции. В Париже к команде присоединятся легионеры.

Сборная Украины сыграет в решающих матчах отбора на чемпионат мира 2026 по футболу против Франции (13 ноября) и Исландии (16 ноября).

Турнирное положение в группе: Франция (10 очков), Украина (7), Исландия (4), Азербайджан (1).

Игра между Францией и Украиной пройдет 13 ноября в 21:45 на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

ФОТО. Сборная Украины прибыла в Париж на матч квалификации ЧМ