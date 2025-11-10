Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Сборная Украины уехала на сбор перед решающими матчами отбора ЧМ
Чемпионат мира
10 ноября 2025, 14:43 | Обновлено 10 ноября 2025, 14:53
ФОТО. Сборная Украины уехала на сбор перед решающими матчами отбора ЧМ

Сине-желтые в квалификации чемпионата мира сыграют с Францией и Исландией

ФОТО. Сборная Украины уехала на сбор перед решающими матчами отбора ЧМ
УАФ

Сборная Украины отправилась на решающие матчи квалификации чемпионата мира 2026.

Несколько изменений произошло в национальной команде накануне матчей против Франции и Исландии. Травмированных Арсения Батагова и Владимира Бражко заменят Тарас Михавко и Егор Назарина. Также Назар Волошин был дополнительно вызван в национальную сборную Украины накануне ключевых матчей.

Сборная Украины сыграет в решающих матчах отбора на чемпионат мира 2026 по футболу против Франции (13 ноября) и Исландии (16 ноября).

Турнирное положение в группе: Франция (10 очков), Украина (7), Исландия (4), Азербайджан (1).

Сбор начнется в понедельник, 10 ноября. Футболисты, выступающие в чемпионате Украины, едут поездом и автобусом в польский Жешув, откуда самолетом отправятся в столицу Франции. В Париже к команде присоединятся легионеры.

12 ноября на стадионе «Парк де Пренс» в Париже пройдут традиционные предматчевые активности. В 19:00 по киевскому времени начнется пресс-конференция Сергея Реброва, а в 19:30 – тренировка сине-желтых на поле арены, где 13 ноября в 21:45 состоится поединок Франция – Украина.

Из Парижа в Варшаву команда планирует перелететь днем 14 ноября. На следующий день на стадионе «Легия» пройдет пресс-конференция Сергея Реброва, начало – в 18:45 по киевскому времени. Тренировка на поле встречи Украина – Исландия начнется в 19:15 по Киеву, а матч состоится 16 ноября в 19:00.

ФОТО. Сборная Украины уехала на сбор перед решающими матчами отбора ЧМ

ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу фото сборная Франции по футболу сборная Исландии по футболу Франция - Украина Украина - Исландия
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
