  4. Лион – ПСЖ – 2:3. Как сыграл Забарный? Мяч Невеша на 90+5-й. Видео голов
Чемпионат Франции
Лион
09.11.2025 21:45 – FT 2 : 3
ПСЖ
Франция
10 ноября 2025, 00:53 |
Лион – ПСЖ – 2:3. Как сыграл Забарный? Мяч Невеша на 90+5-й. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 12-го тура Лиги 1 2025/26

Лион – ПСЖ – 2:3. Как сыграл Забарный? Мяч Невеша на 90+5-й. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

9 ноября ПСЖ провел выездной матч 12-го тура Лиги 1 2025/26 против команды Лион.

Коллективы сыграли на стадионе Парк Олимпик Лион. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу парижан.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский центральный защитник парижан Илья Забарный вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

Лига 1 2025/26. 12-й тур, 9 ноября

Лион – ПСЖ – 2:3

Голы: Афонсу Морейра, 30, Мэйтленд-Найлс, 50 – Заир-Эмери, 26, Кварацхелия, 33, Невеш, 90+5

Видеообзор матча

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Невеш (ПСЖ), асcист Ли Кан Ин.
90’ +3
Николас Тальяфико (Лион) получает красную карточку.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Эйнсли Мэйтленд-Найлс (Лион), асcист Тайлер Мортон.
33’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (ПСЖ), асcист Витор Феррейра.
30’
ГОЛ ! Мяч забил Афонсу Морейра (Лион), асcист Мусса Ньякате.
26’
ГОЛ ! Мяч забил Варрен Заир-Эмри (ПСЖ), асcист Витор Феррейра.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
