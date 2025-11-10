9 ноября ПСЖ провел выездной матч 12-го тура Лиги 1 2025/26 против команды Лион.

Коллективы сыграли на стадионе Парк Олимпик Лион. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу парижан.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский центральный защитник парижан Илья Забарный вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

Лига 1 2025/26. 12-й тур, 9 ноября

Лион – ПСЖ – 2:3

Голы: Афонсу Морейра, 30, Мэйтленд-Найлс, 50 – Заир-Эмери, 26, Кварацхелия, 33, Невеш, 90+5

Видеообзор матча