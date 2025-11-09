Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Франции
Лион
09.11.2025 21:45 - : -
ПСЖ
Франция
09 ноября 2025, 17:39
Лион – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 9 ноября и начнется в 21:45 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

9 ноября на Олимпик Лионнез пройдет матч 12-го тура Лиги 1 Франции, в котором Лион встретится с ПСЖ. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Лион

Команда в последнее время сталкивалась с финансовыми проблемами, но все равно остается амбициозной. И для того, чтобы оставаться среди лучших, в разгар прошлого сезона на тренерский пост позвали Паоло Фонсеку. Чуть ли не в первом же поединке экс-наставник Шахтера очень уж жестко набросился на судью, и лишился надолго права быть на стадионе во время матчей. Но все равно добыл шестое итоговое место. А юристы летом сохранили право и дальше играть в Лиге 1 - изначально намеревались принудительно опустить во второй дивизион.

Заодно сохранили и возможность играть в Лиге Европы. Там французы начали с трех побед, но в четверг уступили 0:2 в Севилье с Бетисом. И, главное, растеряли форму и на внутренней арене. Там начинали пяти побед в шести первых турах, но дальше прибавили только пять очков в пяти следующих, обыграв лишь Страсбур дома.

ПСЖ

Клуб долго шел к своей амбициозной цели выиграть Лигу чемпионов. Любопытно, что ее достигли как раз после того, как проект покинула последняя мега-звезда, Мбаппе. Зато, впрочем, купили Кварацхелию, и не без его участия взяли заветного Ушастого. До этого еще и, по инерции, собрав все внутренние трофеи.

Сейчас гранд смотрится не так убедительно. Тут и летнее поражение в финале клубного чемпионата мира, и драма в Суперкубке УЕФА, где, правда, отыгрались с 0:2 и победили Тоттенхэм в серии пенальти. В своем первенстве безусловный фаворит выиграл только семь из одиннадцати матчей, правда, все равно лидирует. А на этой неделе прервали серию побед в Лиге чемпионов, уступив 1:2 и потеряв из-за травмы Хакими. Кстати, ляпнул опытный Маркиньос, показав, почему летом главной трансферной целью был Забарный и почему играет в основном украинский новичок.

Статистика личных встреч

Все пять крайних очных поединков заканчивались только победой парижан.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут, что чемпион продолжит свою серию в личных матчах. Они должны реабилитироваться за неудачу с Баварией - ставим на победу гостей (коэффициент - 1,87).

Прогноз Sport.ua
Лион
9 ноября 2025 -
21:45
ПСЖ
