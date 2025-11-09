В субботу, 9 ноября, состоится матч 12-го тура Лиги 1, в котором встретятся «Лион» и «ПСЖ».

Игра пройдет на стадионе «Парк Олимпик Лионне» в Лионе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Лион – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция