Лион – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 ноября в 21:45 матч Лиги 1
В субботу, 9 ноября, состоится матч 12-го тура Лиги 1, в котором встретятся «Лион» и «ПСЖ».
Игра пройдет на стадионе «Парк Олимпик Лионне» в Лионе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
