Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лион – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Франции
Лион
09.11.2025 21:45 - : -
ПСЖ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
09 ноября 2025, 07:33 |
265
0

Лион – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 ноября в 21:45 матч Лиги 1

09 ноября 2025, 07:33 |
265
0
Лион – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 9 ноября, состоится матч 12-го тура Лиги 1, в котором встретятся «Лион» и «ПСЖ».

Игра пройдет на стадионе «Парк Олимпик Лионне» в Лионе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Лион – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Лион – ПСЖ
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ФОТО. Жена Забарного показала роскошный презент от мужа. Свидание удалось
Энрике принял решение об участии Забарного в матче против Лиона
ПСЖ потерял четырех игроков перед матчем в чемпионате. Что ждет Забарного?
ПСЖ смотреть онлайн Лион Лион - ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Судаков не скрывает своего недовольства ситуацией в Бенфике
Футбол | 08 ноября 2025, 09:02 11
Источник: Судаков не скрывает своего недовольства ситуацией в Бенфике
Источник: Судаков не скрывает своего недовольства ситуацией в Бенфике

Украинец переживает не самый лучший период в карьере

Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
Футбол | 09 ноября 2025, 07:10 0
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину

Алонсо не видит украинца преемником Куртуа

Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 08.11.2025, 21:21
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Шахтер – СК Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 09.11.2025, 07:15
Шахтер – СК Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – СК Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
Футбол | 08.11.2025, 12:27
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В команде Усика выступили с условием для боя против Мозеса Итаумы
В команде Усика выступили с условием для боя против Мозеса Итаумы
08.11.2025, 05:22
Бокс
Роман ГРИГОРЧУК: «В Лиге чемпионов играют Кайрат, Пафос... Вдумайтесь»
Роман ГРИГОРЧУК: «В Лиге чемпионов играют Кайрат, Пафос... Вдумайтесь»
07.11.2025, 18:31 7
Футбол
ВИДЕО. За что голкипер Кривбасса получил красную в матче УПЛ против Карпат
ВИДЕО. За что голкипер Кривбасса получил красную в матче УПЛ против Карпат
08.11.2025, 18:42
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес два изменения в состав сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес два изменения в состав сборной Украины
07.11.2025, 13:21 20
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
07.11.2025, 08:06 3
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
08.11.2025, 08:34 1
Футбол
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
08.11.2025, 20:02 18
Теннис
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
08.11.2025, 08:03 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем