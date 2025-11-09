ПСЖ с Забарным вырвал победу у Лиона на 90+5-й минуте и сохранил лидерство

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Франции
Лион
09.11.2025 21:45 – FT 2 : 3
ПСЖ
Франция
09 ноября 2025, 23:46 | Обновлено 09 ноября 2025, 23:47
Парижане одолели соперников со счетом 3:2 благодаря голу Невеша, Илья провел все 90 минут

Гранд французского футбола ПСЖ вырвал победу в матче 12-го тура Лиги 1 2025/26.

9 ноября парижане на выезде одолели Лион. Встреча прошла на стадионе Парк Олимпик Лион и завершилась со счетом 3:2.

Голами за хозяев отличились Афонсу Морейра, Эйнсли Мэйтленд-Найлс и Жоау Невеш – португалец вырвал победу на 90+5-й минуте. У гостей забили Варрен Заир-Эмери и Хвича Кварацхелия.

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный вышел на поле в стартовом составе и провел весь поединок, без голевых действий.

Лига 1 2025/26. 12-й тур, 9 ноября

Лион – ПСЖ – 2:3

Голы: Афонсу Морейра, 30, Мэйтленд-Найлс, 50 – Заир-Эмери, 26, Кварацхелия, 33, Невеш, 90+5

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
