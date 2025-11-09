Гасперини рассказал о состоянии Довбика, который покинул поле из-за травмы

Главный тренер итальянской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини поделился эмоциями после победы в матче 11-го тура Серии А, а также рассказал о состоянии форварда сборной Украины Артема Довбика.

В воскресенье, 9 ноября, римский клуб на домашней арене одолел «Удинезе» со счетом 2:0, а украинский футболист вышел в стартовом составе однако был вынужден покинуть поле на 43-й минуте.

«Мы провели качественный матч против сильного соперника, сохраняя очень высокий темп. Соперник действительно планировал сделать ставку на игру в воздухе, но мы постепенно взяли ситуацию под свой контроль. Ближе к концу поединка у нас были небольшие трудности, но я доволен этим матчем, учитывая его уровень сложности.

Довбик? Завтра осмотрим его, но по предварительных прогнозах у него ничего серьёзного. К счастью, сейчас начнется международный перерыв. Такие травмы, как у Артема, могут длиться две-три недели, а с нынешним футболом это пять-шесть игр.

У нас много игроков находятся в лазарете, но мы нашли, кем их заменить. Надеемся, что некоторые из них вернутся во время перерыва», – сообщил Гасперини.