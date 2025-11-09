Италия09 ноября 2025, 20:59 | Обновлено 09 ноября 2025, 21:54
Травма Довбика. Рома без украинца забила два мяча и выиграла матч Серии А
Римский клуб сильнее «Удинезе»
В воскресенье, 9 ноября, состоялся матч 11-го тура Серии А между «Ромой» и «Удинезе».
Местом проведения встречи стал стадион «Стадио Олимпико» в Риме.
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик вышел в стартовом составе, однако уже на 42-й минуте покинул поле из-за травмы.
Римский клуб не испытал проблем со стороны соперника и спокойно оформив победу – 2:0.
Серия А. 11-й тур, 9 ноября
«Рома» – «Удинезе» – 2:0
Голы: Пеллегрини, 42 (пен.), Челик, 61
Фотогалерея матча:
