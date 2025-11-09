Травма Довбика. Рома без украинца забила два мяча и выиграла матч Серии А

В воскресенье, 9 ноября, состоялся матч 11-го тура Серии А между «Ромой» и «Удинезе».

Местом проведения встречи стал стадион «Стадио Олимпико» в Риме.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик вышел в стартовом составе, однако уже на 42-й минуте покинул поле из-за травмы.

Римский клуб не испытал проблем со стороны соперника и спокойно оформив победу – 2:0.

Серия А. 11-й тур, 9 ноября

«Рома» – «Удинезе» – 2:0

Голы: Пеллегрини, 42 (пен.), Челик, 61

Фотогалерея матча: