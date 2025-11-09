Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Травма Довбика. Рома без украинца забила два мяча и выиграла матч Серии А
Чемпионат Италии
Рома
09.11.2025 19:00 – FT 2 : 0
Удинезе
Италия
09 ноября 2025, 20:59 | Обновлено 09 ноября 2025, 21:54
1308
0

Травма Довбика. Рома без украинца забила два мяча и выиграла матч Серии А

Римский клуб сильнее «Удинезе»

Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 9 ноября, состоялся матч 11-го тура Серии А между «Ромой» и «Удинезе».

Местом проведения встречи стал стадион «Стадио Олимпико» в Риме.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик вышел в стартовом составе, однако уже на 42-й минуте покинул поле из-за травмы.

Римский клуб не испытал проблем со стороны соперника и спокойно оформив победу – 2:0.

Серия А. 11-й тур, 9 ноября

«Рома» – «Удинезе» – 2:0

Голы: Пеллегрини, 42 (пен.), Челик, 61

Фотогалерея матча:

По теме:
Гасперини рассказал о состоянии Довбика, который покинул поле из-за травмы
Интер – Лацио. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Яремчук перед матчами за сборную Украины сыграл в чемпионате Греции
Рома Рим Удинезе Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Рома - Удинезе травма пенальти Лоренцо Пеллегрини Зеки Челик
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
