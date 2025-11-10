ГАСПЕРИНИ: «В конце устали, пошли на риски и допустили пару ошибок»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
10 ноября 2025, 02:25 | Обновлено 10 ноября 2025, 02:26
Тренер «Ромы» высказался о победном матче против «Удинезе»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Главный тренер римской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини поделился мыслями о домашнем матче против «Удинезе» в 11-м туре Серии А, в котором «волки» уверенно обыграли соперника (2:0).

– Выступ «Ромы» был уверенным. Команда действовала очень атлетично и четко вела опеку. В конце были некоторые ошибки, но в целом это была качественная игра. Вы согласны?

– Да, безусловно. В концовке мы сильно устали и из-за этого пошли на определенные риски, допустив несколько ошибок, которых не должны были делать. Но в целом это был отличный матч, потому что «Удинезе» – очень сложный соперник: они физически сильны.

Но мы играли с высокой интенсивностью, хорошей техникой и комбинациями. И гол, который мы забили, тоже был очень красивым. Я доволен. Мы прогрессируем и верим в себя.

– Казалось, что вы были особенно довольны после второго гола. Частично потому, что он фактически гарантировал победу, частично из-за того, как была разыграна атака: в ней было видно много ваших идей. Думаю, тренер может быть очень доволен, когда видит, что его идеи воплощаются на поле.

– Да, ведь это был очень важный гол, и он связан с тем, как мы вошли большой группой в штрафную площадку. Раньше, несколько недель назад, такого не было. Я видел много хороших вещей на протяжении всего матча. И, как я уже говорил, мы видели их и раньше – и в европейских матчах, и в Серии А.

Это хороший период для нас, хотя сейчас наступает пауза на игры сборных. Думаю, она пойдет нам на пользу: мы можем оставаться на вершине турнирной таблицы две недели и за это время восстановить некоторых игроков.

– Команда выглядела не только уверенной, но и осознающей свои возможности и ваши требования. Со стороны кажется, что «Рома» все лучше понимает, как действовать, независимо от того, кто выходит на поле.

– У нас было много травмированных, и это все игроки атаки. Когда в одной зоне выпадает сразу несколько футболистов, это создает трудности. Но по сравнению с несколькими неделями ранее, команда нашла новые ориентиры и иной подход к атаке.

В комбинации со вторым голом участвовало много игроков, и мы можем создавать угрозы за счет нескольких подключений. И мне это очень нравится, независимо от того, насколько отличаются их индивидуальные качества.

– Команда стабильно добавляет. «Рома» лучше контролирует мяч, ускоряет его движение. В начале мяч шел немного высоко, и вы просили играть низом. После этого игра улучшилась. И о Джанлуке Манчини: вы сместили его правее – забегание, прострел, пенальти; внутренние смещения, передачи назад... Он отлично защищается, но теперь и атакует иначе. Это было замечательное решение.

– Нам помог плотный график матчей, в том числе Лига Европы. Это было трудно, особенно в домашних играх, но именно благодаря этим матчам мы смогли отточить детали и стать увереннее, как и Манчини.

Теперь мы можем начинать атаки эффективнее, контролировать темп и диктовать игру. Это приносит результат, поэтому мы продолжим в том же направлении. Но все благодаря команде: игроки верят, выполняют мои идеи и получают удовольствие от того, как играют. А когда играешь с удовольствием – побеждаешь.

Рома Рим Удинезе Серия A чемпионат Италии по футболу Рома - Удинезе Джан Пьеро Гасперини пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: ФК Рома
